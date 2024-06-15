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Женская «Барса» отказалась меняться футболками после матча из-за экономии

вчера, 17:02

Игроки женской «Барселоны» отказались обмениваться футболками с футболистками «Чиваса» после матча предсезонного турнира.

По информации источника, футболистки каталонской команды отклонили просьбу соперников и извинились.

Причиной называется то, что у них очень ограниченное количество комплектов формы, которые учтены. Отмечается, что это довольно распространённое явление. Женская команда «Барсы» страдает от ряда ограничений, вызванных мерами жёсткой экономии, введёнными в клубе, которые в большей или меньшей степени затрагивают почти все отделы и департаменты «сине-гранатовых». При этом у мужской команды проблем с формой нет.

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Все комментарии
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d8wvm9z5w5qx
вчера в 18:42
На футболках много не наэкономишь, просто чудеса.
f2x7yv8mna6n
f2x7yv8mna6n
вчера в 18:10
Нищета и богатство соседствуют рядом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:53
зато девушки из Реала отдали бы все горшки, чтоб хоть один раз победить эту Барселону.
Futurista
Futurista
вчера в 17:22, ред.
На "Чивас" можно было и поменяться)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
хорошо , что хотя бы играли в футболках.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:20
Экономика должна быть экономной В.И Ленин!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:18
Что за отмазка, прям как в детском саду любимыми горшкми меняться не захотели ☝️😜
Гость
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