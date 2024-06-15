Женская «Барса» отказалась меняться футболками после матча из-за экономии

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вчера, 17:02

Игроки женской «Барселоны» отказались обмениваться футболками с футболистками «Чиваса» после матча предсезонного турнира.

По информации источника, футболистки каталонской команды отклонили просьбу соперников и извинились.

Причиной называется то, что у них очень ограниченное количество комплектов формы, которые учтены. Отмечается, что это довольно распространённое явление. Женская команда «Барсы» страдает от ряда ограничений, вызванных мерами жёсткой экономии, введёнными в клубе, которые в большей или меньшей степени затрагивают почти все отделы и департаменты «сине-гранатовых». При этом у мужской команды проблем с формой нет.