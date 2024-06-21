«Факел» объявил о переходе бывшего нападающего «Ахмата»

Нападающий Владимир Ильин перешёл в качестве свободного агента в воронежский «Факел».
Футболист с июля 2022 года выступал за «Ахмат». В составе грозненской команды он за два сезона провёл 47 матчей в РПЛ и забил 6 голов.
Нападающий Владимир Ильин перешёл в качестве свободного агента в воронежский «Факел».
Футболист с июля 2022 года выступал за «Ахмат». В составе грозненской команды он за два сезона провёл 47 матчей в РПЛ и забил 6 голов.
Факелу, с его микроскопическим, скромным бюджетом, только удачи!
Факелу, с его микроскопическим, скромным бюджетом, только удачи!