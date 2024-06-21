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«Факел» объявил о переходе бывшего нападающего «Ахмата»

вчера, 15:38

Нападающий Владимир Ильин перешёл в качестве свободного агента в воронежский «Факел».

Футболист с июля 2022 года выступал за «Ахмат». В составе грозненской команды он за два сезона провёл 47 матчей в РПЛ и забил 6 голов.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:09
Успехов Владимир в новом клубе!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:43
Может откроется второе дыхание.
Факелу, с его микроскопическим, скромным бюджетом, только удачи!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:04
Факел роется в остатках
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