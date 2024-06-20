«Зенит» объявил о переходе Глушенкова

Атакующий полузащитник Максим Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит».
Игрок подписал с клубом из Санкт-Петербурга четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.
В прошлом сезоне хавбек провёл за московскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач, став лучшим ассистентом РПЛ.
Парня в своё время признавали одним из лучших ассистентом среди всех европейских Лиг...
Добро конечно пожаловать в Питер!!!!
Навстречу конкуренции,титулам,новому окладу....
Надеюсь всё у него получится...понятно что место в основе никто не гарантирует...но на то у него
молодость,мастерство,талант и желание чтоб добиться чего хочет..."Зенит-мечты сбываются"...надо только очень захотеть...
Удачи парню, в новой команде!!!
Парня в своё время признавали одним из лучших ассистентом среди всех европейских Лиг...
Добро конечно пожаловать в Питер!!!!
Навстречу конкуренции,титулам,новому окладу....
Надеюсь всё у него получится...понятно что место в основе никто не гарантирует...но на то у него
молодость,мастерство,талант и желание чтоб добиться чего хочет..."Зенит-мечты сбываются"...надо только очень захотеть...
Удачи парню, в новой команде!!!
а было ведь время, и шестизначная зарплата считалась идеальным уровнем дохода...вот и Глушенков продал себя в Зенит.
и примерит на себе менталитет миллиардера))
молодец пацан. решил все свои проблемы.
а было ведь время, и шестизначная зарплата считалась идеальным уровнем дохода...вот и Глушенков продал себя в Зенит.
и примерит на себе менталитет миллиардера))
молодец пацан. решил все свои проблемы.