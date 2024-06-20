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«Зенит» объявил о переходе Глушенкова

вчера, 16:19

Атакующий полузащитник Максим Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит».

Игрок подписал с клубом из Санкт-Петербурга четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

В прошлом сезоне хавбек провёл за московскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач, став лучшим ассистентом РПЛ.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:51
Запасайся Макс футбольным трусами-много ты их протрёшь,сидя на скамейке.
alexamit
alexamit ответ svc2xgfqgrv2 (раскрыть)
сегодня в 10:49
Вношу ясность-самый титулованный клуб России московский Спартак,а не болотный газпром.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 08:31
Пойдёт по следам Бакаева будет крепким лавочникам, не конкурент он бразилам
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33
И заработать, и чемпионом стать.
NYJ
NYJ
вчера в 22:03
Посмотрим, конечно, но возможно будет лидером скамейки запасных
Zak11
Zak11
вчера в 21:54
Глушенков стал не нужен Спартаку по игровым показателям. Не впечатлял нисколько, поэтому и мотался по арендам. Просто нашёл свою команду, в Локо он действительно раскрылся. Я был удивлен. Не думаю что в Зените он будет так же играть, учитывая крепкую конкуренцию за место в составе.
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:42
Я слышал и плюс Кассьера Локомотиву
112910415
112910415
вчера в 19:42
Жаль, что сделал такой выбор...
svc2xgfqgrv2
svc2xgfqgrv2
вчера в 19:33
Очень хорошо, ждем хорошей игры в самом титулованном клубе России.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 19:17, ред.
Разнылись…..Соболев,Миранчук,ДивеевСмолов в дне на такой же зп были
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:54
Лучше бы поехал пробовать себя в Европе, пусть даже в клуб аутсайдер из топ-5 чемпионатов

Но там же столько не заплатят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45
футбол одна из сфер, где можно честно заработать миллиард.
а было ведь время, и шестизначная зарплата считалась идеальным уровнем дохода...вот и Глушенков продал себя в Зенит.
и примерит на себе менталитет миллиардера))
молодец пацан. решил все свои проблемы.
металлург
металлург
вчера в 18:10
Жаль....:(
4jps5g35km5a
4jps5g35km5a
вчера в 18:07
Миллиард кого угодно убедит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:45
Лишь бы толк с него был.
Мне нравится, что он не жадный, да и сам забивать умеет...
m8tnnpy9ffrd
m8tnnpy9ffrd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:36
Если бы в спартаке играли, то не были бы на пятом месте.
x8uwamscj4m6
x8uwamscj4m6
вчера в 17:35
Удачи Глушенкову, не будет он сидеть на лавке, такие не сидят, а большим игроком наконец-то станет.
qd2xy48rzc49
qd2xy48rzc49
вчера в 17:30
Трудно представить сколько Глушенков накидает свиням и коням, Удачи ему в Зените, это его клуб.
adekvat
adekvat
вчера в 17:26
Посмотрим сколько матчей он в следующем сезоне проведет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21
Непонятно почему стал столь не нужным Спартаку и столь неоценённым в Локо...
Парня в своё время признавали одним из лучших ассистентом среди всех европейских Лиг...
Добро конечно пожаловать в Питер!!!!
Навстречу конкуренции,титулам,новому окладу....
Надеюсь всё у него получится...понятно что место в основе никто не гарантирует...но на то у него
молодость,мастерство,талант и желание чтоб добиться чего хочет..."Зенит-мечты сбываются"...надо только очень захотеть...

Удачи парню, в новой команде!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:17
.
Capral. Sorry , поправлю. Не "зарабатывать" идет, а ПОЛУЧАТЬ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:14
Вот и не успел Максим в сборной поиграть. Раньше Карпин не вызывал, а теперь когда он лавочником станет за спинами Вендела, Клауда, Бариоса, Артура и Педро его шансы на сборную нулевые. Карпуша не берт со скамейки. А парень то неплохой был.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:03
Вот и свершилось, о чем долго говорили.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:03
Что б у него ноги кривыми стали! Козлюк его фамилия).
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 16:54
Леонченко в отставку!!!
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 16:53
предатель!
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:52
В Спартак- шли играть!!! B Зенит- зарабатывать. Не надо путать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:44
Это как раньше Спартак брал всё самое более менее хорошее, теперь делает Зенит!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:33
Это уже не интересно...)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:33
я уверен на 200% это очередной не нужный трансфер Зенита
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