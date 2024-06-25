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«Манчестер Сити» пока не будет предлагать Де Брюйне новый контракт

вчера, 16:50

«Манчестер Сити» не торопится развивать события относительно нового контракта полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Горожане» в ближайшее время не собираются предлагать бельгийцу новую сделку. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:09
Ирония в том, что тех, кому действительно нужны деньги, в пустыню не позовут.
Там своих верблюдов хватает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:07
МанСити и Гвардиола ...идеальный клуб и идеальный тренер для Кевина.
Уверен, что и ему поставят памятник у стен Этихада наравне с Агуэро, Сильвой и Компани. Контракт можно еще на год-полтора.
Рано еще Кевину в Кэмел-лигу.
Он в хорошей форме, еще с МС пару чемпов возьмет, глядишь и еще одного ушастого прихватят. А пески никуда не денутся, подождут. да и нефть не закончится.
Так что, еще года 2-3 должен поиграть на высоком уровне,
а там как здоровье позволит.
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:30
Я об этом давно говорил. КДБ очень много сделал для Сити, но нужно смотреть в будущее. Кевин не молод, очень травматичен, да и зарплата не маленькая. За него предлагают хорошие деньги и сам игрок не против перехода. Не вижу ни одной причины предлагать ему новый контракт. Трансфер выглядит логичным шагом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:11
Думают и смотрят,как он сыграет на ЕВРО.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:55
Де Брюйне пора уже переходить к Криштиану Роналду, с которым он давно хотел сыграть. Да и к тому же, есть хороший вариант заработать большие деньги перед завершением своей профессиональной карьеры. Он и так в Европе добился очень многого. Со сборной походу он никогда уже ничего не выиграет. Тренера не того они взяли в сборную, как и бразильцы. Как раз Аль-Наср нуждается в таких силах, чтоб скинуть Аль-Хиляль с первой строчки турнирной таблицы Лиги Саудовской Аравии.
Гость
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