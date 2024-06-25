«Манчестер Сити» пока не будет предлагать Де Брюйне новый контракт

«Манчестер Сити» не торопится развивать события относительно нового контракта полузащитника Кевина Де Брюйне.
«Горожане» в ближайшее время не собираются предлагать бельгийцу новую сделку. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2025 года.
«Манчестер Сити» не торопится развивать события относительно нового контракта полузащитника Кевина Де Брюйне.
«Горожане» в ближайшее время не собираются предлагать бельгийцу новую сделку. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2025 года.
Уверен, что и ему поставят памятник у стен Этихада наравне с Агуэро, Сильвой и Компани. Контракт можно еще на год-полтора.
Рано еще Кевину в Кэмел-лигу.
Он в хорошей форме, еще с МС пару чемпов возьмет, глядишь и еще одного ушастого прихватят. А пески никуда не денутся, подождут. да и нефть не закончится.
Так что, еще года 2-3 должен поиграть на высоком уровне,
а там как здоровье позволит.
Уверен, что и ему поставят памятник у стен Этихада наравне с Агуэро, Сильвой и Компани. Контракт можно еще на год-полтора.
Рано еще Кевину в Кэмел-лигу.
Он в хорошей форме, еще с МС пару чемпов возьмет, глядишь и еще одного ушастого прихватят. А пески никуда не денутся, подождут. да и нефть не закончится.
Так что, еще года 2-3 должен поиграть на высоком уровне,
а там как здоровье позволит.