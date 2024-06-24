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Агент Миранчука: «Пока предложение „Локомотива“ абсолютно не устраивает»

вчера, 18:08

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.

У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:44
- Да и я "в шоке""! Русская народная пословица: "Один с сошкой - семеро с ложкой!" - до сих пор актуальна!!!
- Кто не в теме, поясню - "сошка" (она же соха), приспособление чтобы пахать землю, используя лошадь, быка, корову, мула, и т.п. Животное тянет это приспособление для рыхления почвы, а сзади идёт русский мужик (пахарь, ратай - названий много), и своими руками, своим весом нажимает на эту соху, чтобы она глубже заходила в землю (на нужную для сева семян глубину).
- Представьте, сколько нужно сил, чтобы вспахать хотя-бы одно поле. А потом его ещё нужно засеять, ухаживать за ним, вырастить, и собрать урожай. А вот тут уже и появляются те самые семеро: "Мужик, так ты и нам же долю отдай! Я вот тебе советом помог, как надо работать правильно, А я тебе помог коня выбрать , А я погоду предсказал, и т.д., и т.п."

- Здесь ТО ЖЕ САМОЕ!!! ЦИТИРУЮ ДОСЛОВНО:
"Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.

У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас."

- Заметьте, играет (ну и зарабатывает деньги!) один человек! Футболист. А агент (да ещё у него есть ПАРТНЁР!) - живут "на халяву". Вот как пиявки - присосутся к человеку, и пьют его кровь. Высосали всю - перекинулись на другого. Скажете я не прав? Прочитайте внимательно последнюю фразу агента - "...предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни НАС." А ВЫ-то тут каким боком? Идите на завод работайте, дармоеды...
112910415
112910415
вчера в 20:06
А вот это даже неожиданно
vfjjfqf8b534
vfjjfqf8b534
вчера в 19:17
Футболист абсолютно бесполезный, а цену себе набивает.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:54
"...абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас."(с)
Нас это хапуг-агентов и прочей около футбольной нечисти? На кол!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:53
И Локомотив не устраивает, и звать никуда не зовут.)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:18
Игрок так себе, а запросы ого-го
5x3ntaydnwwc
5x3ntaydnwwc
вчера в 18:15
Предложение «Локомотива» не устраивает Алексея Миранчука, так как оно не соответствует его амбициям и ожиданиям.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:09
По деньгам сойтись не могут. Чаще всего проблема в этом...
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