Агент Миранчука: «Пока предложение „Локомотива“ абсолютно не устраивает»

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.

У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас.