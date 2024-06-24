Агент Миранчука: «Пока предложение „Локомотива“ абсолютно не устраивает»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.
У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас.
- Кто не в теме, поясню - "сошка" (она же соха), приспособление чтобы пахать землю, используя лошадь, быка, корову, мула, и т.п. Животное тянет это приспособление для рыхления почвы, а сзади идёт русский мужик (пахарь, ратай - названий много), и своими руками, своим весом нажимает на эту соху, чтобы она глубже заходила в землю (на нужную для сева семян глубину).
- Представьте, сколько нужно сил, чтобы вспахать хотя-бы одно поле. А потом его ещё нужно засеять, ухаживать за ним, вырастить, и собрать урожай. А вот тут уже и появляются те самые семеро: "Мужик, так ты и нам же долю отдай! Я вот тебе советом помог, как надо работать правильно, А я тебе помог коня выбрать , А я погоду предсказал, и т.д., и т.п."
- Здесь ТО ЖЕ САМОЕ!!! ЦИТИРУЮ ДОСЛОВНО:
"Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.
У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас."
- Заметьте, играет (ну и зарабатывает деньги!) один человек! Футболист. А агент (да ещё у него есть ПАРТНЁР!) - живут "на халяву". Вот как пиявки - присосутся к человеку, и пьют его кровь. Высосали всю - перекинулись на другого. Скажете я не прав? Прочитайте внимательно последнюю фразу агента - "...предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни НАС." А ВЫ-то тут каким боком? Идите на завод работайте, дармоеды...
- Кто не в теме, поясню - "сошка" (она же соха), приспособление чтобы пахать землю, используя лошадь, быка, корову, мула, и т.п. Животное тянет это приспособление для рыхления почвы, а сзади идёт русский мужик (пахарь, ратай - названий много), и своими руками, своим весом нажимает на эту соху, чтобы она глубже заходила в землю (на нужную для сева семян глубину).
- Представьте, сколько нужно сил, чтобы вспахать хотя-бы одно поле. А потом его ещё нужно засеять, ухаживать за ним, вырастить, и собрать урожай. А вот тут уже и появляются те самые семеро: "Мужик, так ты и нам же долю отдай! Я вот тебе советом помог, как надо работать правильно, А я тебе помог коня выбрать , А я погоду предсказал, и т.д., и т.п."
- Здесь ТО ЖЕ САМОЕ!!! ЦИТИРУЮ ДОСЛОВНО:
"Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о переговорах клуба по поводу продления контракта с игроком.
У меня есть партнёр, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас."
- Заметьте, играет (ну и зарабатывает деньги!) один человек! Футболист. А агент (да ещё у него есть ПАРТНЁР!) - живут "на халяву". Вот как пиявки - присосутся к человеку, и пьют его кровь. Высосали всю - перекинулись на другого. Скажете я не прав? Прочитайте внимательно последнюю фразу агента - "...предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни НАС." А ВЫ-то тут каким боком? Идите на завод работайте, дармоеды...
Нас это хапуг-агентов и прочей около футбольной нечисти? На кол!!!
Нас это хапуг-агентов и прочей около футбольной нечисти? На кол!!!