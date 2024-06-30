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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ намерен продать Фабиана Руиса

вчера, 09:47

Полузащитник Фабиан Руис может уйти из ПСЖ.

Парижский клуб намерен продать футболиста этим летом. Главный тренер парижан Луис Энрике выступает против продажи игрока.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ fdtpjdkr7q7s (раскрыть)
вчера в 10:34
один из лучших кто в команде Испании.
но парижане снова занялись любимым видом спорта - прыжки на грабли.
убирают работяг из команды ради сияющих звезд.
уход Мбаппе по настоящему сделал им больно.
9gdbpch82syq
9gdbpch82syq
вчера в 10:32
Такая уж у них контора - купи-продай. Восточный базар, а не футбольный клуб
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:30
Круговорот воды в природе однако
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:03
В псж нужно зачистить состав
fdtpjdkr7q7s
fdtpjdkr7q7s
вчера в 09:56
Руис успешно выступал за сборную Испании на Евро-2024, что может привлечь внимание других европейских клубов.
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