Полузащитник Фабиан Руис может уйти из ПСЖ.
Парижский клуб намерен продать футболиста этим летом. Главный тренер парижан Луис Энрике выступает против продажи игрока.
Полузащитник Фабиан Руис может уйти из ПСЖ.
Парижский клуб намерен продать футболиста этим летом. Главный тренер парижан Луис Энрике выступает против продажи игрока.
но парижане снова занялись любимым видом спорта - прыжки на грабли.
убирают работяг из команды ради сияющих звезд.
уход Мбаппе по настоящему сделал им больно.
но парижане снова занялись любимым видом спорта - прыжки на грабли.
убирают работяг из команды ради сияющих звезд.
уход Мбаппе по настоящему сделал им больно.