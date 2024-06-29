«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с представителями де Лигта

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.
По информации источника, манкунианцы начали переговоры о переходе с представителями игрока, однако между клубами контактов нет. Футболист готов покинуть мюнхенцев и открыт к трансферу в МЮ.
денег на трансферы и так мало - 50 млн.
купит Маттейса, потом возится с ним, словно с хрустальной вещью в шкафе
денег на трансферы и так мало - 50 млн.
купит Маттейса, потом возится с ним, словно с хрустальной вещью в шкафе
О чем думает Тен Хаг не совсем понятно, он думает что в МЮ он заиграет? Или Магуайэр его сливает? )
О чем думает Тен Хаг не совсем понятно, он думает что в МЮ он заиграет? Или Магуайэр его сливает? )