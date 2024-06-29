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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с представителями де Лигта

вчера, 20:20

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.

По информации источника, манкунианцы начали переговоры о переходе с представителями игрока, однако между клубами контактов нет. Футболист готов покинуть мюнхенцев и открыт к трансферу в МЮ.

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Все комментарии
vp33pafrtgxv
vp33pafrtgxv
вчера в 23:31
Да нормальный трансфер, чё вы?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
В МЮ назревает "подковёрный "конфликт! в МЮ пригласили Ван Нистелроя помощником тренера, чему я рад как никто, теперь решают кого купить с Эвертона Шкаф( играл за ПСВ) или с Баварии Сервант с сервизом(мнпво за Аякс), если их собрать вместе с Магой это не три богатыря, это 3 брата из ларца одинаковы с лица, "конфликт" искусственно созданный, РВН используют как подсадную утку и в любом случае и новый владелец 25процентный доволен и старые владельцы напротив, пока 10 Хаг приносит кубки, его сохраняют для того чтобы не гневить фанатов, а теперь если заменить одного титулоносца на другого, уже не пойдут ь круги по воде, ибо оба имеют за спиной кубки тренерской карьеры, у РВН есть + что он играл за МЮ (сноска ), но это его и минус Сульшер был прошлым игроком во главе и чем это кончилось
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:39
Это ведь смех, учитывая что Де Лигт не заиграл в Баварии и в Ювентусе. Мало балласта из Аякса нужно побольше, чтобы наверняка остаться без еврокубков.
О чем думает Тен Хаг не совсем понятно, он думает что в МЮ он заиграет? Или Магуайэр его сливает? )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Был один холодильник, решили из Нидерландов сервант с сервизом подогнать)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
игрок топ уровня. но часто вылетает из за травм.
денег на трансферы и так мало - 50 млн.
купит Маттейса, потом возится с ним, словно с хрустальной вещью в шкафе
Гость
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