Полузащитник «Лидса» перейдёт в «Брентфорд»

Полузащитник Арчи Грэй перейдёт из «Лидса» в «Брентфорд».
Футболист согласовал условия личного контракта, и в ближайшие дни должен пройти медосмотр.
Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов.
Полузащитник Арчи Грэй перейдёт из «Лидса» в «Брентфорд».
Футболист согласовал условия личного контракта, и в ближайшие дни должен пройти медосмотр.
Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов.
не просто так полузащитником серьезно интересовались Ливерпуль и Челси.
интересная стратегия у босса Брентфорд.
когда топ-клубы Европы инвестируютмиллионы в их юношеские академии, Брентфорд закрыл свою академию полностью.
и все вложили на Команду Б, где собраны игроки от 17 до 20 лет.
дает ребятам много постоянного игрового времени чтоб они показали кто есть кто.
и это политика дает результат.
небольшое инфо с трансфермаркет
Саида Бенрама купили за 4 млн. продали в Вест Хэм за 40.
Олли Уоткинса купили за 2.5 мл и продал в Астон Виллу за 36.
Нила Мопе за 2 млн купили и продал его в Брайтон за 26.
таких сделок много.
теперь Брентфорд заплатит рекордные 40 млн фунтов за 18 летнего Грэя из Лидса....посмотрим. за ск-ко продаст.
не просто так полузащитником серьезно интересовались Ливерпуль и Челси.
интересная стратегия у босса Брентфорд.
когда топ-клубы Европы инвестируютмиллионы в их юношеские академии, Брентфорд закрыл свою академию полностью.
и все вложили на Команду Б, где собраны игроки от 17 до 20 лет.
дает ребятам много постоянного игрового времени чтоб они показали кто есть кто.
и это политика дает результат.
небольшое инфо с трансфермаркет
Саида Бенрама купили за 4 млн. продали в Вест Хэм за 40.
Олли Уоткинса купили за 2.5 мл и продал в Астон Виллу за 36.
Нила Мопе за 2 млн купили и продал его в Брайтон за 26.
таких сделок много.
теперь Брентфорд заплатит рекордные 40 млн фунтов за 18 летнего Грэя из Лидса....посмотрим. за ск-ко продаст.