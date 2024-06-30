Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Полузащитник «Лидса» перейдёт в «Брентфорд»

вчера, 09:09

Полузащитник Арчи Грэй перейдёт из «Лидса» в «Брентфорд».

Футболист согласовал условия личного контракта, и в ближайшие дни должен пройти медосмотр.

Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с представителями де Лигта
29 июня
Слухи«Вест Хэм» хочет приобрести лучшего бомбардира группового этапа Евро-2024
29 июня
Слухи«Бешикташ» собирается продать Окслейд-Чемберлена
29 июня
СлухиПСЖ может заплатить за Ямаля 250 миллионов евро
29 июня
Слухи«Лестер» отказался продавать «Челси» Дьюсбери-Холла
29 июня
СлухиВаран прилетел в Италию для переговоров с «Комо»
29 июня
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ vuzdm94pzbmj (раскрыть)
вчера в 10:53
18 лет, но многие видят в англичанине большой потенциал.
не просто так полузащитником серьезно интересовались Ливерпуль и Челси.
интересная стратегия у босса Брентфорд.
когда топ-клубы Европы инвестируютмиллионы в их юношеские академии, Брентфорд закрыл свою академию полностью.
и все вложили на Команду Б, где собраны игроки от 17 до 20 лет.
дает ребятам много постоянного игрового времени чтоб они показали кто есть кто.
и это политика дает результат.
небольшое инфо с трансфермаркет
Саида Бенрама купили за 4 млн. продали в Вест Хэм за 40.
Олли Уоткинса купили за 2.5 мл и продал в Астон Виллу за 36.
Нила Мопе за 2 млн купили и продал его в Брайтон за 26.
таких сделок много.
теперь Брентфорд заплатит рекордные 40 млн фунтов за 18 летнего Грэя из Лидса....посмотрим. за ск-ко продаст.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:32
У парня шанс проявить себя в АПЛ
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 09:58
Переход на повышение в классе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:47
Удачи ему в новом клубе...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:32
Наверное будет самым дорогим игроком в клубе!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:29
Арчи видимо должен быть доволен - неплохой такой контракт...)
vuzdm94pzbmj
vuzdm94pzbmj
вчера в 09:28
Судя по сумме за переход - большая звезда.
ar5z39weecea
ar5z39weecea
вчера в 09:26
Сумма очень солидная для такого перехода.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 