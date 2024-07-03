«Фенербахче» может заплатить 70 млн евро за трансфер Дарвина Нуньеса

«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.
В трансфере уругвайца лично заинтересован новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо.
«Фенербахче» может заплатить за трансфер Нуньеса 70 млн евро.
«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.
В трансфере уругвайца лично заинтересован новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо.
«Фенербахче» может заплатить за трансфер Нуньеса 70 млн евро.
игрок он хорош, но специфический.
Главный показатель "качества удара" - это забитый гол.
Здесь у уругвайца проблемы.
Некоторые пишут, что Салах, Диас, Гакпо, Жота влияют на исполнение Нуньеса.
Потому что так проще закрывать глаза на провалы Дарвина?
Коллективной ответственности в кривом ударе конкретного игрока нет никакой.
Зато вот ответственность Дарвина за результат матча может быть очень большой.
Придет новый тренер и Слот решит, что делать с Дарвином.
Если продавать, то только от 60-70...Фенер возник на горизонте.
Посмотрим, согласится Дарвин. А может Ливерпуль откажет туркам.
Дальше давать шанс. Конечно!
Слот пробует что то делать с реализацией. Он же тренер. должен найти.
Уругваец дает много движения впереди, хорошо пашет и классно открывается.
Но для Ливерпуля всех этого конечно недостаточно.
Так МанСити не вместить с трона. А тут и Арсенал наращивает силу.
Взгляд с дивана - человек просто психологически устал от Ливерпуля.
Помню. как Юрген пробегает через коридор из игроков Ливерпуля,
все ему апплодируют, один Дарвин отрешенно стоит и смотрит в одну точку.
Если Эдвартс сможет продать Дарвина Ферербахче хза 70 млн этим летом, считаю что это будет удачей.
хотя.....с новыми правилами фиксации офсайда Дарвин со нового сезона возможно будет королем АПЛ.
боссы АПЛ всегда минимум на сезон принимают такие нововведения.
Они ж "берегут" традиции)))
игрок он хорош, но специфический.
Главный показатель "качества удара" - это забитый гол.
Здесь у уругвайца проблемы.
Некоторые пишут, что Салах, Диас, Гакпо, Жота влияют на исполнение Нуньеса.
Потому что так проще закрывать глаза на провалы Дарвина?
Коллективной ответственности в кривом ударе конкретного игрока нет никакой.
Зато вот ответственность Дарвина за результат матча может быть очень большой.
Придет новый тренер и Слот решит, что делать с Дарвином.
Если продавать, то только от 60-70...Фенер возник на горизонте.
Посмотрим, согласится Дарвин. А может Ливерпуль откажет туркам.
Дальше давать шанс. Конечно!
Слот пробует что то делать с реализацией. Он же тренер. должен найти.
Уругваец дает много движения впереди, хорошо пашет и классно открывается.
Но для Ливерпуля всех этого конечно недостаточно.
Так МанСити не вместить с трона. А тут и Арсенал наращивает силу.
Взгляд с дивана - человек просто психологически устал от Ливерпуля.
Помню. как Юрген пробегает через коридор из игроков Ливерпуля,
все ему апплодируют, один Дарвин отрешенно стоит и смотрит в одну точку.
Если Эдвартс сможет продать Дарвина Ферербахче хза 70 млн этим летом, считаю что это будет удачей.
хотя.....с новыми правилами фиксации офсайда Дарвин со нового сезона возможно будет королем АПЛ.
боссы АПЛ всегда минимум на сезон принимают такие нововведения.
Они ж "берегут" традиции)))