«Милан» хочет усилиться защитником «Челси»

Защитник «Челси» Трево Чалоба попал в сферу интересов «Милана».
«Россонери» следят за игроком уже в течение нескольких трансферных окон. Новый главный тренер «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на футболиста.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить защитника.
Два воспитанника Челси уже на ведущих ролях там, будет третьим) ну и так же Пулишич ожил, а Жиру вторую молодость нашел
Два воспитанника Челси уже на ведущих ролях там, будет третьим) ну и так же Пулишич ожил, а Жиру вторую молодость нашел