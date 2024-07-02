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«Милан» хочет усилиться защитником «Челси»

вчера, 18:34

Защитник «Челси» Трево Чалоба попал в сферу интересов «Милана».

«Россонери» следят за игроком уже в течение нескольких трансферных окон. Новый главный тренер «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на футболиста.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить защитника.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:21
В СериАле станет звездой Чалоба.
Два воспитанника Челси уже на ведущих ролях там, будет третьим) ну и так же Пулишич ожил, а Жиру вторую молодость нашел
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:37
Милан хорошо сотрудничает с Челси, уже не первого игрока покупают у них за последние годы и вроде все приходятся ко двору, и Томори,и Пулишич, и Чик, не говоря уже о Жиру, так что и Чалоба имеет все шансы заиграть
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:08
Хороший игрок, не даром два года следят !
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:36
Глядишь в Милане будет больше играть
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