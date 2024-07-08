Галактионов: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью»

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о том, каково работать штабу после ухода лидеров команды — полузащитника и нападающего .

В летнее межсезонье московский клуб также покинули вратарь Гильерме и хавбек Рифат Жемалетдинов.

Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью.