Галактионов: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, каково работать штабу после ухода лидеров команды — полузащитника Антона Миранчука и нападающего Максима Глушенкова.
В летнее межсезонье московский клуб также покинули вратарь Гильерме и хавбек Рифат Жемалетдинов.
Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.
Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью.
хотя после таких продаж ведущих игроков разные думы приходят в голову.
определенно, на стадион меньше людей придут. а на кого им смотреть там?
однако у Локо отличная академия.
может уход Фонбета))) а также Гильерме, Митая, Мирунчака, Глушенкова и Пиняева откроет дверь новым талантам?
хотя после таких продаж ведущих игроков разные думы приходят в голову.
определенно, на стадион меньше людей придут. а на кого им смотреть там?
однако у Локо отличная академия.
может уход Фонбета))) а также Гильерме, Митая, Мирунчака, Глушенкова и Пиняева откроет дверь новым талантам?