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Галактионов: «Уход Миранчука и Глушенкова стал большой неожиданностью»

сегодня, 13:31

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, каково работать штабу после ухода лидеров команды — полузащитника Антона Миранчука и нападающего Максима Глушенкова.

В летнее межсезонье московский клуб также покинули вратарь Гильерме и хавбек Рифат Жемалетдинов.

Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:53
Все гораздо проще. Знать то он знал, но настаивать против слива ключевых игроков не стал, попридержав на всякий случай язык в известном "чехле", из-за опасений потерять хорошо оплачиваемую работу. А теперь неуклюже изображая свое незнание / непричастие, пытается заранее подстелить соломку под вероятный провал.
Capral
Capral
сегодня в 15:24, ред.
Ничего удивительного- никто с Галактионовым работать не хочет- тренерский уровень не тот. Возможно, конечно и другие причины- меркантильные, но в любом случае, каждый футболист хочет расти, развиваться а Галактионов не тот тренер, который может повысить уровень мастерства. Ни наставник, ни тренер, поэтому и бегут от него. Миранчук меня мало волнует, а вот судьба Глушенкова должна быть яркой, как и сам футболист. Немного таких игроков в России. Не знаю, сколько игрового времени он получит в Зените, но думаю, всё же лучше, чем оставаться в Локо. Не сомневаюсь, такой игрок как Глушенков- везде себя проявит и найдёт!!!
v79c5fegdmhv
v79c5fegdmhv
сегодня в 15:22
Для нас тем более неожиданно, особенно Миранчук
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:21
Кто-то сам, кого-то вытолкали ( Миранчук, Гильерме ), но то как изобразил полное неведение Галактионов иначе как дешевой клоунадой назвать сложно.)
lotsman
lotsman
сегодня в 15:18
Не планировались уходы? А они сами ушли. Значит плохая работа внутри команды, нет взаимопонимания.
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 15:17, ред.
Это как понимать ? Главный тренер не в курсе того, что происходит в его команде ? Ни о переговорах и отказе в новом контракте Миранчуку, ни о достаточно продолжительных "торгах" по трансферу Глушенкова ? ))) Он что провел последний месяц в пещере на Луне? Как отшельник без доступа к новостям и вообще какой либо связи с внешним миром ? )))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:06
Заранее предупреждает о пердиве, чтобы не было неожиданностей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:58
не думаю, что РЖД бросает клуб, или будет резкое сжатие денежных вливаний.
хотя после таких продаж ведущих игроков разные думы приходят в голову.
определенно, на стадион меньше людей придут. а на кого им смотреть там?
однако у Локо отличная академия.
может уход Фонбета))) а также Гильерме, Митая, Мирунчака, Глушенкова и Пиняева откроет дверь новым талантам?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ t5qxfuzzk69j (раскрыть)
сегодня в 14:40
С ним не согласовывает решение руководство.А Вы всё о "работе в низах"...Святые люди!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:39, ред.
Так мы неожиданно получили подтверждение того,что роль Главного тренера команды в нашем футболе сведена до начальственного окрика :"Тренируй тех,кого мы даём,холоп!".
А мы всё привычно о "согласии тренера","мнении тренера"..."Нет у вас аргументов против Кости Сапрыкина!".
9pwb9v4bmvk4
9pwb9v4bmvk4
сегодня в 13:44
Такого тренера нужно гнать и побыстрее, жалко Локомотив, угробит он его окончательно.
t5qxfuzzk69j
t5qxfuzzk69j
сегодня в 13:39
Странно, тренер не знает обстановки в команде, он что, не общается с игроками?
Гость
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