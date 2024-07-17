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Чернов: «Станкович предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле»

вчера, 10:21

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Деяна Станковича.

Ещё мало времени после его назначения прошло. Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле. Если кто-то недорабатывает на поле — просто меняет людей и всё. Вне зависимости от того, кто это. Если выполняешь требования — играешь, нет — сидишь на лавке. Я думаю, что это правильно.

Когда от меня или других защитников нападающим прилетает, он не свистит фол. Иногда даже жёсткий контакт или офсайд пропускает, чтобы до конца бежали и играли. Может, специально это делает, чтобы даже на тренировке градус борьбы сохранялся.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:51
Наши команды имеют опыт по сливу тренеров,не прокатит.Вот Талалаева сливают и сливают.Игроки не хотят бегать с пеной у рта 90 минут беспрерывно.
112910415
112910415
вчера в 15:56
Полезно!
Главное, чтоб это не было его единственным достоинством!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:24, ред.
Дисциплина - это хорошо, но главное качество для тренера не жёсткость, главное чтобы это был ДУМАЮЩИЙ, ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ тренер и профессионал с большой буквы. А "второй Черчесов" (типа: "я здесь генерал, а вы мои солдаты") "Спартаку" не нужен. Посмотрим, как проявит себя Станкович в официальных играх, какую игру он будет выстраивать, тогда будет понятно, что это за тренер. А пока его и ругать вроде как не за что, но и хвалить тоже особо не за что.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:51
Так "дельфин" же в Зенит ушел ? Или нет )))))
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:49
Типа Черчесова ? Тогда очередной провал СпаМ.
Сп62
Сп62
вчера в 14:11
Будет воспитывать настоящих гладиаторов. Боюсь, как бы после этого, урожай ЖК не собрать.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:27
Я думаю, что про зажравшихся миллионеров- точно не болельщикам Зенита говорить. В Зените- целый аттракцион таких...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
Зажравшихся миллионеров так и нужно-держать в ежовых рукавицах. Иначе сядут на шею и погонять начнут...
s4tx6vwsme7z
s4tx6vwsme7z
вчера в 11:24
На полгода хватит, потом нового тренера искать будут.
Capral
Capral
вчера в 11:20, ред.
Бесков тоже был жесткий, но при этом- ГЕНИАЛЬНЫЙ!!! А вот кто такой Станкович- пока не понятно... Видел только одну игру с Динамо и как уже писал не понравился 1-й тайм- силовой, прессингующий, не спартаковский. Требовательность, определенная жесткость- всё это неплохо, главное, чтобы не перегибать, в противном случае, так можно весь состав на лавку посадить, а играть с кем? 2-й тайм с Динамо очень обнадежил, дал определенный позитив и оптимизм, но главное- это официальные игры, там и посмотрим. Главное, сейчас- любым способом Соболя оставить, потому что без него- кранты Спартаку. 2-й тайм в игре с Динамо наглядно продемонстрировал, что значит этот игрок для Спартака...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:12
Ещё один предводитель спаситель ... надолго ли?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
Так бардак надо как то прекращать!?
Прения Соболя и К" как то надоели уже...
LOpp
LOpp
вчера в 10:52
Жёсткий это хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:51
Правильно делает . С вами иначе нельзя.
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