Чернов: «Станкович предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле»

Защитник «Спартака» поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды .

Ещё мало времени после его назначения прошло. Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жёсткий тренер в плане дисциплины на поле. Если кто-то недорабатывает на поле — просто меняет людей и всё. Вне зависимости от того, кто это. Если выполняешь требования — играешь, нет — сидишь на лавке. Я думаю, что это правильно.

Когда от меня или других защитников нападающим прилетает, он не свистит фол. Иногда даже жёсткий контакт или офсайд пропускает, чтобы до конца бежали и играли. Может, специально это делает, чтобы даже на тренировке градус борьбы сохранялся.