Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиГермания. Бундеслига 2024/2025

Гендиректор «Боруссии» оценил похудение Зюле на 10 кг

сегодня, 17:24

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал похудение на 10 килограммов защитника команды Никласа Зюле. Его слова приводит Sport1 со ссылкой на Sport Bild.

Я подумал: «Боже мой, у нас новый игрок». Удивительно, как ему это удалось. Я бы предпочёл, чтобы кто-то признал ошибку и сделал соответствующие выводы, тогда это круто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зюле сбросил 10 кг в отпуске
10 июля
Флик отменил тренировку «Барселоны» из-за жары
10 июля
Фоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейне
08 июля Фото
Германия усилила охрану и включает детскую музыку на тренировочной базе
04 июля
ОфициальноМесси тренировался в общей группе перед матчем 1/4 Кубка Америки
02 июля
Роналду развлёк болельщиков сборной Португалии на тренировке
30 июня Видео
Все комментарии
Игорь Смирнов 4
Игорь Смирнов 4
сегодня в 19:18
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:39
У Зюле вроде всегда это было!Набирал вес
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:33
когда увидел его с лишним весом...был шок))
надеюсь, больше такого не повторится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 