Гендиректор «Боруссии» оценил похудение Зюле на 10 кг

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» прокомментировал похудение на 10 килограммов защитника команды . Его слова приводит Sport1 со ссылкой на Sport Bild.

Я подумал: «Боже мой, у нас новый игрок». Удивительно, как ему это удалось. Я бы предпочёл, чтобы кто-то признал ошибку и сделал соответствующие выводы, тогда это круто.