Фоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейне

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сегодня, 16:13

Сборная Англии провела восстановительную тренировку после победы над Швейцарией в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024.

Находясь в бассейне, полузащитник продемонстрировал несколько трюков с мячом. В одном из моментов он пробил головой в сторону окна.

Кто-то из болельщиков пошутил, сравнив хавбека с тюленем, делающим трюки.