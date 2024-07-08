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Фоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейне

сегодня, 16:13

Сборная Англии провела восстановительную тренировку после победы над Швейцарией в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024.

Находясь в бассейне, полузащитник Фил Фоден продемонстрировал несколько трюков с мячом. В одном из моментов он пробил головой в сторону окна.

Кто-то из болельщиков пошутил, сравнив хавбека с тюленем, делающим трюки.

Фоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейнеФоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейне

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Все комментарии
2juc8uy9hcf9
2juc8uy9hcf9
сегодня в 18:08
Молодец, получи селёдку!
99my2xtatghb
99my2xtatghb
сегодня в 17:29
Мастерство как говорится не пропьёшь
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:49
Что же он в игре на нынешнем ЕВРО это не демонстрирует?
Вообще, как Фоден играл в АПЛ и как играет сейчас на ЕВРО - это две большие разницы. Такое впечатление, что на ЕВРО он сам на себя не похож... Вообще, практически не видно его в игре. Может, Саутгейт неправильно его использует?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:17
Свой класс надо будет показать Голландии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:14
Лучше бы он на поле играл
Гость
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