Фоден продемонстрировал игру головой с мячом в бассейне

Сборная Англии провела восстановительную тренировку после победы над Швейцарией в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024.
Находясь в бассейне, полузащитник Фил Фоден продемонстрировал несколько трюков с мячом. В одном из моментов он пробил головой в сторону окна.
Кто-то из болельщиков пошутил, сравнив хавбека с тюленем, делающим трюки.
Вообще, как Фоден играл в АПЛ и как играет сейчас на ЕВРО - это две большие разницы. Такое впечатление, что на ЕВРО он сам на себя не похож... Вообще, практически не видно его в игре. Может, Саутгейт неправильно его использует?
Вообще, как Фоден играл в АПЛ и как играет сейчас на ЕВРО - это две большие разницы. Такое впечатление, что на ЕВРО он сам на себя не похож... Вообще, практически не видно его в игре. Может, Саутгейт неправильно его использует?