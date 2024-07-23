Кордоба вернётся в расположение «Краснодара»

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вчера, 16:48

Два игрока «Краснодара», принимавшие участие в Кубке Америки, в ближайшие дни вернутся в расположение клуба. Речь идёт о нападающем сборной Колумбии и защитнике сборной Уругвая .

Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в ночь со среды на четверг, а Оласа уже сегодня.