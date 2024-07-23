Два игрока «Краснодара», принимавшие участие в Кубке Америки, в ближайшие дни вернутся в расположение клуба. Речь идёт о нападающем сборной Колумбии Джоне Кордобе и защитнике сборной Уругвая Лукасе Оласе.
Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в ночь со среды на четверг, а Оласа уже сегодня.
Legalbet, ранее сообщавший, что нападающий не хочет возвращаться в «Краснодар» и просит его отпустить, передает, что интерес к колумбийцу проявляет «Бетис».
31-летний футболист называется одной из приоритетных целей испанской команды.
Вдвойне Иуда) Ладно бы в Севилью, но в Бетис?!
Legalbet, ранее сообщавший, что нападающий не хочет возвращаться в «Краснодар» и просит его отпустить, передает, что интерес к колумбийцу проявляет «Бетис».
31-летний футболист называется одной из приоритетных целей испанской команды.
Вдвойне Иуда) Ладно бы в Севилью, но в Бетис?!
была жалкая утка)))
была жалкая утка)))