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Кордоба вернётся в расположение «Краснодара»

вчера, 16:48

Два игрока «Краснодара», принимавшие участие в Кубке Америки, в ближайшие дни вернутся в расположение клуба. Речь идёт о нападающем сборной Колумбии Джоне Кордобе и защитнике сборной Уругвая Лукасе Оласе.

Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в ночь со среды на четверг, а Оласа уже сегодня.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:52, ред.
Джон Кордоба может продолжить карьеру в Испании.

Legalbet, ранее сообщавший, что нападающий не хочет возвращаться в «Краснодар» и просит его отпустить, передает, что интерес к колумбийцу проявляет «Бетис».

31-летний футболист называется одной из приоритетных целей испанской команды.

Вдвойне Иуда) Ладно бы в Севилью, но в Бетис?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:52
это значит, что новость якобы Кордоба просил Краснодар его отпустить
была жалкая утка)))
syn2ywhfkj6d
syn2ywhfkj6d
вчера в 18:49
Настроение играть у него я так понимаю нет
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:03
Просто ВЕЛИКОЛЕПНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:49
Это хорошая новость для болельщиков Краснодара.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Сто процентов усиление для Быков поспеет .
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:01
Очень вовремя для Краснодара!
112910415
112910415
вчера в 16:58
и это радует
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Ну вот хорошая новость для "Быков", а то уже слухи пошли...)
Capral
Capral
вчера в 16:50
Ну вот- это другое дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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