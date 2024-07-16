Виктор Давила до сих пор не прибыл в Россию из-за своей жены

Нападающий ЦСКА Виктор Давила всё ещё не вернулся в расположение «армейцев» после Кубка Америки.
По данным источника, причиной является тот факт, что жена футболиста пока не хочет лететь в Россию из-за вопросов безопасности.
Нападающий ЦСКА Виктор Давила всё ещё не вернулся в расположение «армейцев» после Кубка Америки.
По данным источника, причиной является тот факт, что жена футболиста пока не хочет лететь в Россию из-за вопросов безопасности.
- Эх, да чего об этом "рассусоливать"! Не нравился СССР? Хотели "свободный рынок", как в Европе? Получите! И безработицу, и рынок труда, и рынок цен, и прочее, прочее, прочее...
- Эх, да чего об этом "рассусоливать"! Не нравился СССР? Хотели "свободный рынок", как в Европе? Получите! И безработицу, и рынок труда, и рынок цен, и прочее, прочее, прочее...
«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он пропустит», – сказал Брейдо.
«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он пропустит», – сказал Брейдо.
Жена - НЕ собственность: захочет - изменит, узнал - развёлся к едрене фене.
Мне, правда, никто из моих жён не изменял - узнал бы на "раз-два", но они ЗНАЛИ, что именно ТАК, как писал Сергеич, я и поступлю. Никаких скандалов и выяснений отношений: себя любимого я оч-ч-ч-чень уважаю. ) А разводился совсем по другим причинам.
Потому что относился к ним именно ТАК, ка писал великий русский поэт.
Да и сейчас к жене точно так же отношусь и живём в мире и согласии уже давно.
Жена - НЕ собственность: захочет - изменит, узнал - развёлся к едрене фене.
Мне, правда, никто из моих жён не изменял - узнал бы на "раз-два", но они ЗНАЛИ, что именно ТАК, как писал Сергеич, я и поступлю. Никаких скандалов и выяснений отношений: себя любимого я оч-ч-ч-чень уважаю. ) А разводился совсем по другим причинам.
Потому что относился к ним именно ТАК, ка писал великий русский поэт.
Да и сейчас к жене точно так же отношусь и живём в мире и согласии уже давно.
Пушкина не читал он.
ПУШКИНА!
"Чем меньше женщину мы любим,
тем ЛЕГЧЕ НРАВИМСЯ МЫ ЕЙ
И тем её сильнее губим
Средь обольстительных сетей"
А уж Александр Сергеич толк В ЭТОМ понимал! ))
Пушкина не читал он.
ПУШКИНА!
"Чем меньше женщину мы любим,
тем ЛЕГЧЕ НРАВИМСЯ МЫ ЕЙ
И тем её сильнее губим
Средь обольстительных сетей"
А уж Александр Сергеич толк В ЭТОМ понимал! ))
Да в "Москве-столице" их СТОЛЬКО, просто - УХ!
Не боИсь: чего-чего, а уж новую тебе в клубе точно подберут и не хуже, а лучше старой! ))
Да в "Москве-столице" их СТОЛЬКО, просто - УХ!
Не боИсь: чего-чего, а уж новую тебе в клубе точно подберут и не хуже, а лучше старой! ))