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Виктор Давила до сих пор не прибыл в Россию из-за своей жены

вчера, 18:34

Нападающий ЦСКА Виктор Давила всё ещё не вернулся в расположение «армейцев» после Кубка Америки.

По данным источника, причиной является тот факт, что жена футболиста пока не хочет лететь в Россию из-за вопросов безопасности.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:16
- А когда он контракт заключал, он какой головой думал? С женой советовался? Чего теперь-то жаловаться? Да у нас весь простой народ так живёт! Мужики по вахтам по всей стране мотаются, ради достойной зарплаты, а чем дома их жёны занимаются - одному Богу известно! Кому как повезёт...
- Эх, да чего об этом "рассусоливать"! Не нравился СССР? Хотели "свободный рынок", как в Европе? Получите! И безработицу, и рынок труда, и рынок цен, и прочее, прочее, прочее...
Red blu
Red blu
вчера в 23:09
Кирилл Брейдо, глава пресс-службы ЦСКА, отреагировал на опоздание форварда Виктора Давилы из отпуска.

«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он пропустит», – сказал Брейдо.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Вот, НЕ СОГЛАСЕН - и всё тут!
Жена - НЕ собственность: захочет - изменит, узнал - развёлся к едрене фене.
Мне, правда, никто из моих жён не изменял - узнал бы на "раз-два", но они ЗНАЛИ, что именно ТАК, как писал Сергеич, я и поступлю. Никаких скандалов и выяснений отношений: себя любимого я оч-ч-ч-чень уважаю. ) А разводился совсем по другим причинам.
Потому что относился к ним именно ТАК, ка писал великий русский поэт.
Да и сейчас к жене точно так же отношусь и живём в мире и согласии уже давно.
u8tpsd3jm7mm
u8tpsd3jm7mm
вчера в 21:29
Нашел причину как избавиться от цска.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:16
Эти слова А.С.Пушкин написал про абстрактную женщину,а не про свою любимую Наталью Николаевну. Так что на жён эти его бессмертные строки не распространяются.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:59
А чего тут правильного-то?
Пушкина не читал он.
ПУШКИНА!

"Чем меньше женщину мы любим,
тем ЛЕГЧЕ НРАВИМСЯ МЫ ЕЙ
И тем её сильнее губим
Средь обольстительных сетей"

А уж Александр Сергеич толк В ЭТОМ понимал! ))
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:00
Давила боится оставить жену одну на длительный срок и правильно делает
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:44, ред.
У-ха-ха! Без бабы боится остаться в Москве.
Да в "Москве-столице" их СТОЛЬКО, просто - УХ!
Не боИсь: чего-чего, а уж новую тебе в клубе точно подберут и не хуже, а лучше старой! ))
112910415
112910415
вчера в 19:42
подозрительно это всё
Capral
Capral
вчера в 19:11
Похоже, начинается повторение с Фернандесом и его женой... Если откровенно, ничего и никогда в Давиле не видел- самый обычный...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:50
А как до этого было? Он уже год в ЦСКА.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:35
Какие страсти - мордасти,напугали Россией.
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