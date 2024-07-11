В «Спартаке» появился капитанский совет

Генеральный директор московского «Спартака» сообщил о том, что в клубе появился совет капитанов.

В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю.