В «Спартаке» появился капитанский совет

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил о том, что в клубе появился совет капитанов.
В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю.
Гендиректор «Спартака» о возможном уходе Соболева: «Решение не принято. Важный игрок, приносит пользу команде, капитанское бремя на себя может взять, надеюсь»
....почему Соболева нет в Совете Народных Капитанов ???...если Гендир надеется...
Гендиректор «Спартака» о возможном уходе Соболева: «Решение не принято. Важный игрок, приносит пользу команде, капитанское бремя на себя может взять, надеюсь»
....почему Соболева нет в Совете Народных Капитанов ???...если Гендир надеется...