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В «Спартаке» появился капитанский совет

сегодня, 21:31

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил о том, что в клубе появился совет капитанов.

В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:02, ред.
сегодня, 12:58
Гендиректор «Спартака» о возможном уходе Соболева: «Решение не принято. Важный игрок, приносит пользу команде, капитанское бремя на себя может взять, надеюсь»


....почему Соболева нет в Совете Народных Капитанов ???...если Гендир надеется...
galem72
galem72
сегодня в 22:00
Лишь бы игра в Спартаке появилась. А так, в каждом клубе сходят с ума по-своему, будь то капитанский совет или же банный понедельник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:46
Разыграют в пасьянс или КаменьНожницыБумага...
Гость
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