Нападающий ЦСКА Давила вернулся в Москву

Нападающий ЦСКА Виктор Давила, пропустивший матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) по семейным обстоятельствам, вернулся в Москву. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Игрок не принимал участия в предсезонных сборах команды, находясь в Чили.
Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ‑ Буэнос‑Айрес ‑ Стамбул ‑ Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции — это внутренняя история клуба. Многие СМИ писали, что у Виктора есть определённые сложности, но Виктор сказал клубу, что ситуация будет разрешена в течение пяти дней, так и получилось.
- К чему я всё это вспомнил? Спекулировать на семье, и семейных проблемах, затеняя свои истинные проблемы, (дела, делишки, и проч.) - не только большой Грех, но и некультурно, и некрасиво. Мужик - должен всегда оставаться мужиком! В самом прямом и лучшем смысле этого слова...
- К чему я всё это вспомнил? Спекулировать на семье, и семейных проблемах, затеняя свои истинные проблемы, (дела, делишки, и проч.) - не только большой Грех, но и некультурно, и некрасиво. Мужик - должен всегда оставаться мужиком! В самом прямом и лучшем смысле этого слова...