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Нападающий ЦСКА Давила вернулся в Москву

21 июля 2024, 16:44

Нападающий ЦСКА Виктор Давила, пропустивший матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) по семейным обстоятельствам, вернулся в Москву. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Игрок не принимал участия в предсезонных сборах команды, находясь в Чили.

Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ‑ Буэнос‑Айрес ‑ Стамбул ‑ Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции — это внутренняя история клуба. Многие СМИ писали, что у Виктора есть определённые сложности, но Виктор сказал клубу, что ситуация будет разрешена в течение пяти дней, так и получилось.

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Все комментарии
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b9564c86jre6
21 июля в 20:10
Возвращение нападающего ЦСКА Виктора Давилы в Москву после пропуска матча из-за семейных обстоятельств — хорошая новость для клуба. Это показывает, что игрок решил свои проблемы и готов вернуться к тренировкам и играм.
Хиромант
Хиромант
21 июля в 20:02
- Что-то это мне напоминает... Ах, да, история с бывшим тренером Факела Ташуевым, который разорвал контракт с клубом, по причине семейных проблем. Которые он обещал решить в течение 2-х недель. Зачем же было разрывать? Помощники бы подменили, и всё... Делов-то. К тому же, уже на 3-й день после ухода Ташуева все семейные проблемы "волшебным образом" решились... Тренер сам написал - готов к работе, жду новых предложений. Сразу смутило слово "новых", и стало понятно - откуда "ноги растут"...
- К чему я всё это вспомнил? Спекулировать на семье, и семейных проблемах, затеняя свои истинные проблемы, (дела, делишки, и проч.) - не только большой Грех, но и некультурно, и некрасиво. Мужик - должен всегда оставаться мужиком! В самом прямом и лучшем смысле этого слова...
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 18:27
Значит скоро увидем на поле.
n6erez29ket5
n6erez29ket5
21 июля в 18:03
Вернулся, а там ничего хорошего.
Red blu
Red blu
21 июля в 17:47
С возвращением, ждём скорейшего выхода в стартовом составе.
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
21 июля в 17:04
А он Кириллу Брейдо желает форму набрать)) Чтоб интервью лучше давал))
drug01
drug01 ответ 6xa8hec8x7qc (раскрыть)
21 июля в 16:51
Какому Кириллу Виктору!!!!! Зачем писать с ошибками
6xa8hec8x7qc
6xa8hec8x7qc
21 июля в 16:45
Кириллу скорей набрать форму, должен пригодится команде
Гость
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