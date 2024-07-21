Нападающий ЦСКА Давила вернулся в Москву

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21 июля 2024, 16:44

Нападающий ЦСКА , пропустивший матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) по семейным обстоятельствам, вернулся в Москву. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Игрок не принимал участия в предсезонных сборах команды, находясь в Чили.