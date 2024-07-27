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Гвардиола не исключил продления контракта с «Манчестер Сити»

вчера, 09:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола допустил, что может подписать новый контракт с клубом.

Текущее соглашение специалиста истекает следующим летом.

Посмотрим, что произойдёт. Но я не исключаю полностью продления своего контракта. Я бы хотел остаться. Девять лет сегодня в одном клубе — это вечность. Поэтому я хочу быть уверен, что это правильное решение. Не только для меня, а также для клуба, игроков.

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada ответ Veron_HS. (раскрыть)
вчера в 17:06
Еще один Иксперт, а точнее хейтер Месси и Гвардиолы, то есть противник футбола. ПСЖ сколько денег потратил? Где победа в ЛЧ? Челси, МЮ, Арсенал тоже в тратах не ограничиваются. Где результат? Челси и МЮ болтаются в середине таблицы, а Арсенал на финише сливается.

хотя объяснять хейтеру, что вода мокрая бесполезно.
Veron_HS.
Veron_HS. ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 16:55
зашкаливает у лысого дурачка только количество денег, я так в Фифу играю, у меня в защите роналду с месси, деньги позволяют.. тренер 77, в серьезных матчах 41ется, но надо отдать должное - признает обсеры и пожимает руку тренеру сопреников
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 16:52
Не суть.
Veron_HS.
Veron_HS. ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 16:51
кому доказал?? тебе? как и Месси? чел не работал в нормальных клубах со средней зарплатой. В мансити и семак бы стал чемпионом. сделай Бетис, Кельн или Астон Виллу чемпионами)) ман сити и я сделаю чемпионами с трансферами в миллиард в полгода))) мега тренеришка
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:48
А какой смысл ему уходить?
Хотя вариант есть - один, возглавить чемпиона Саудовской Аравии!
Думаю за четверть миллиарда в твёрдой валюте, плюс чемпиона Аравии по верблюжьим бегам двугорбого верблюда и панамку тот солнечных лучей и Хосеп на новом месте!)
EIIiada
EIIiada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:34
4:0 !!!!!!! Карло так обо...ся, что в следующий раз предпочел трусливо сидеть в обороне.
амурец
амурец ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 16:18
А папа Карло доказал что может лысого поставить раком
EIIiada
EIIiada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39
Солари и Лопетеги были в одном сезоне.
EIIiada
EIIiada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:27
Это из той же серии, что тренировать Баварию легко, пусть в АПЛ себя попробует? Вот Карло пришел на смену Гвардиоле в Баварию и его уволили через год. Пеп доказал, что любую лигу под себя подомнет. Реал тренировать мастерства многого не надо. Вон Зидан пришел и 3 ЛЧ взял, а другие клубы возглавить боится, чтобы не увидели его реальный уровень.
3ton
3ton ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Гвардиола будет в середине таблице 🤣🤣🤣
Помню , как Все его хейетеры писали.
Пусть в АПЛ потренирует , там нет проходных матчей
Тренирует .Переписывает рекорды АПЛ.
Выкатывает весь АПЛ с рекордными очками и забитыми мячами.
Он делает то ,что до его не сумели другие тренеры
Как и САФ с Венгером.
А остальные только и могут парковать автобусы у своих ворот против Сити
Тратят кучу денег на новых игроков , а против Пепа ума хватает только на автобус и надежду на серию пенальти.
КПД у Гвардиолы зашкаливает
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:23
Конкуренция должна быть, иначе команда затухнет
амурец
амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:22
Это если ему очень повезет
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:40
Как решит - так и будет.. Выгонять его никто не собирается..
ProKop92
ProKop92 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 12:56
Не только он)
Неизвестно, какая будет та же Барселона например, Бавария и еще парочка команд
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 12:46
Гвардиола идеально вписался в структуру МС. Создал идеальную игру, никто не мешает.
В Барселоне облысел за четыре года и решил покинуть клуб.
Grizly88
Grizly88 ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 12:41
Уверяю тебя если Гвардиола возглавит Эвертон или Наполи так же будет в середине таблицы болтаться
амурец
амурец ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 12:29
А хотелось бы посмотреть на типа лучшего тренера в том же Эвертоне
УЕСКА
УЕСКА ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 12:26
Ваш главный конкурент в ЛЧ все же)
EIIiada
EIIiada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:03
Можно подумать, что Карло добровольно отправился в Эвертон. Перед этим он тренировал Баварию и провалился. Его уволили через год и еще год он сидел без работы, пока его не позвали в Наполи. В Наполи продержался всего полгода.

Большие тренера не идут в маленькие клубы добровольно. А только, если не зовут большие клубы.
Grizly88
Grizly88 ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 11:54
Да Анчи без денег больших ноль он доказал это в Эвертоне, но он не труслив как Гвардиола , шарлатан никогда не возглавит такие клубы.
ABir
ABir
вчера в 11:48
Особо и идти то ему пока некуда, точно останется
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
Эвертон и Наполи для Анчелотти - не пример. Коучи, в широком смысле, делятся на 2 типа: подносчики снарядов, то есть те, которые поднимают молодёжь до высот, и те, которые способны обуздать звезд. Первые, как показала практика ( Рангник, Тен Хаг, Гасперини, Почеттино,...), никогда не достигнут статуса вторых, равно как и вторые не смогут себя достойно проявить "в шкуре" первых..., и это тоже показала практика.

P.S. Вон Перес (с Солари и Лопетеги) помыкался-помыкался пару сезонов без трофеев и славы, затем засунул своё "Фэ" в портмоне, дал заднюю, и забрал итальянца обратно. Сожалеет страшно!! )
John 5mith
John 5mith
вчера в 11:38
Сити нашел своего Фергюсона (ну или Венгера). И конечно постарается удержать его как можно дольше.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:36
Гвардиола в Ман-Сити, чем то напоминает Семака в Зените, только Пеп пожалуй по грамотнее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:36, ред.
Карло не только хороший тренер, но и флюгер, у которого идеальные подшипники и аэродинамика. Рулить толпой звёзд и параллельно поддавливать/лавировать сквозь "уязвимые места" Переса (если таковые вообще имеются), тут знаешь ли, не каждому "Талейрану" под силу.
У Пепа в этом отношении всё намного проще.

В случае с итальянцем справедлив один из тезисов об идеальном управленце: "Он должен быть умён не на один лад". И пусть в футбольном смысле Анчи не столь глубок, как тот же Моуриньо, Михелс, Хайнкес или Лобановский, зато по части универсальных знаний, опыта не только тренерского, но и житейского, на данный момент, не имеет равных. Тем и живёт... ))
ProKop92
ProKop92 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 11:22
Фанатам Реала плевать на него, поверь!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:14, ред.
Напротив, Володь. В первом матче 1/4 счёт 3 : 3 и игра была открытая, по типу "Кто в доме хозяин ?!" В Манчестере уже да, - шахматы. И если б Анчи в Англии со своими "стариками" пошёл на Пепа с открытым забралом, никто бы его не понял, - ни свои, ни чужие.
allemz
allemz ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 11:07, ред.
Мне интересно как ты с таким уровнем рассуждения еще можешь бессовестно продолжать потреблять кислород
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:03
В последней встрече не особо хитрость проявлялась, очень примитивно и неказисто
allemz
allemz ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 11:00
Таким бесполезно объяснять, я вон до Павла доносил, почему Карло не гений, а просто хороший тренер

Обиделся)
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