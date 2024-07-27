Гвардиола не исключил продления контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» допустил, что может подписать новый контракт с клубом.

Текущее соглашение специалиста истекает следующим летом.

Посмотрим, что произойдёт. Но я не исключаю полностью продления своего контракта. Я бы хотел остаться. Девять лет сегодня в одном клубе — это вечность. Поэтому я хочу быть уверен, что это правильное решение. Не только для меня, а также для клуба, игроков.