Гвардиола не исключил продления контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола допустил, что может подписать новый контракт с клубом.
Текущее соглашение специалиста истекает следующим летом.
Посмотрим, что произойдёт. Но я не исключаю полностью продления своего контракта. Я бы хотел остаться. Девять лет сегодня в одном клубе — это вечность. Поэтому я хочу быть уверен, что это правильное решение. Не только для меня, а также для клуба, игроков.
А если по сути... , то от добра добра не ищут, и Пеп об этом знает. Зачем менять то, что создавалось годами, а теперь приносит плоды? Лучшее, как говорится, - враг хорошему.
А если по сути... , то от добра добра не ищут, и Пеп об этом знает. Зачем менять то, что создавалось годами, а теперь приносит плоды? Лучшее, как говорится, - враг хорошему.