«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с защитником Дугласом Сантосом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с защитником Дугласом Сантосом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Не секрет, что у нас кроме Зенита есть еще госклубы, сидящие на бюджете ( Локо - РЖД, Динамо- ВТБ), но там все в разумных пределах, а в зените классический пир во время чумы. И это неприятно.
Не секрет, что у нас кроме Зенита есть еще госклубы, сидящие на бюджете ( Локо - РЖД, Динамо- ВТБ), но там все в разумных пределах, а в зените классический пир во время чумы. И это неприятно.