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«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

вчера, 15:44

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с защитником Дугласом Сантосом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:50
Кстати, господа спорщики, а обращаюсь я к тем, кто против гегемонии "Зенита", окиньте взором чемпионаты Испании, Англии, Франции, Германии и тогда вы к своему удивлению обнаружите, что ТАМ тоже есть многолетние клубы - лидеры, в которые богатенькие дяденьки вкладывают большие деньги. Очень большие. И цель этому одна - доминирование на внутренней и внешней аренах. И никто такому положению вещей не удивляется.
Да, команде из Санкт - Петербурга "повезло", что её патроном является САМ "Газпром", который вкладывает в первую большие деньги. Но на месте "Зенита" при других благоприятных обстоятельствах могла быть любая другая команда, и что тогда, стали бы плакаться в жилетку, что ей улыбнулась удача со спонсором ?
Жизнь распорядилась так, что кому - то в ней повезло больше чем другим. "Зениту" повезло, и что в этом плохого ?
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 23:27, ред.
Великолепный игрок. Желает играть и играет с полной отдачей за Зенит. Продлили контракт по обоюдному согласию - отличная новость. Коллегам - конкурентам в составе, никто не мешает догнать и перегнать/превзойти Дагласа потеснив его из старта. Но таких на горизонте пока не видно. Или не могут, или Газпром напустил газового тумана. )))
ЗЫ: Если любовь и поддержка своего клуба превращается в реальную ненависть к клубу - основному конкуренту, настолько, что даже в профильных юридических форумах персонаж не может писать по теме обсуждения а только лишь постит пасквили поливающие грязью ФК Зенит, то это означает трансформацию "боления" футболом в явное боление головой. Техническому эксперту ООО "НКЭЦ" пора бы призадуматься о своем ментальном здоровье.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 22:51
Самое интересное,что на месте Зенита московские клубы поступали бы точно также и поступали раньше.Сейчас время Зенита,но это будет не всегда.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 22:45
Выиграл бы Динамо у Зенита,стал бы чемпионом.Кто мешал? Прикиньте Зенит с таким составом лишили бы чемпионства. На поле 11 игроков у обеих команд и не всегда цена равна качеству,да и спортивный дух имеет значение.И я бы по прошедшему сезону не сказал бы,что Зениту подсуживали,скорее наоборот.Порой казалось,что Динамо тянут на верх.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Браво !!!
Зенит им нравился ровно до тех пор когда перестал давать чемпионить московским командам по 10 лет к ряду....
Не в том лесу грибы ищут....
Как то не очень интересно...но очень просто искать неудачи своих команд не в непрофессионализме собственного руководства и никчемном менеджменте - а в Газпроме....)))....универсально-удобная точка зрения...

Но мы же не злые...мы не такие....
Я например очень восхищался игрой ЦСКА с Вагнером Лавом, Корвалью и пр...и никогда и мысли не было узнать их оклад....
И где могли бы играть Жирков или Красич если бы коварный Леннорыч не заманил их в свои сети...))

Про какое отсутствие конкуренции речь вообще не понятно....
Семак разве что в свои ворота ребятам не сказал забивать....всё сделал что бы заинтрижить чемп до последнего тура....Газпром помещал Динамо забить 1 чемпионский гол в Краснодаре ???
И спорить без толку...ничто не заставит разувериться некоторых что Зенит зло...они считают что страшную июльскую жару устроил Медведев....чтоб бразильцам было комфортно....как дома...))
Подкупил Гидрометцентр...
pomor45
pomor45 ответ zzzzenittt (раскрыть)
вчера в 21:30
В том и дело, что, когда хорошие российские игроки феерят в условном Факеле, создаётся впечатление, что они могут составить конкуренцию игрокам Зенита. Когда переходят, оказывается, что 9 из 10-ти тянут только на качественную лавку, которая, кстати, тоже очень нужна для так называемой глубины состава, которая беспокоит соперников не меньше основы. Непонятно только почему эти соперники с таким рвением укрепляют лавку Зенита, ослабляя свою основу. Или может они сбывают ненужных им игроков для того, чтоб разжиться на покупку других - получше? Тогда к чему обвинять Зенит в обкрадывании клубов-продавцов? Вероятнее всего просто хочется позлословить в адрес Зенита от банальной зависти. Вот и несут всякую ахинею, какая в голову придёт. Не стоит к этому относиться серьёзно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:13
Кандауров пишет: "Всем было понятно, что Бакаев не будет играть при наличии Малкома, Горшков не будет из-за Наличия Сантоса, Чистяков из-за Нино, Эраковича и Родригао, Сергеев из-за Касьеры и т.д. и т.п." Хотелось бы у него узнать, было ли это понятно самим - Бакаеву, Горшкову, Чистякову, Сергееву и т.д. и т.п. Если понятно, то на что они рассчитывали? Или, всё-таки считали, что смогут конкурировать и сумели убедить в этом Семака? И потом, кто-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь утверждал, что для лавки не нужны качественные игроки. Вот, в том, что лавка - это глубина состава не оспаривает никто. Так что же? Зениту качественная лавка не нужна?
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:46
Что Вы хотите от субъекта, который заявляет, что он не просто НЕНАВИДИТ Зенит, а ПРЕЗИРАЕТ его. Потому что, НЕНАВИСТЬ - это сильное чувство, а Зенит не достоин никакого чувства, только ПРЕЗРЕНИЯ. Правда последнее время он вносит поправку, что это относится не к Зениту и даже не к Газпрому, а лично к Миллеру, но во всех его текстах, как он определяет свои выступления, сквозит полное тождество всей этой цепочки: Зенит - Газпром - Миллер.
Позиция чёткая, ясная, достаточная для того, чтобы знать с кем собираешься дискутировать и что получишь в результате дискуссии, касающейся Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:40
Ты что то не вникаешь в смысл прочитанного. Карьера загублена из-за того, что все они в подавляющем большинстве были приобретены только для того, чтобы другим не достались. а не для игры за Зенит.
Всем было понятно, что Бакаев не будет играть при наличии Малкома, Горшков не будет из-за Наличия Сантоса, Чистяков из-за Нино, Эраковича и Родригао, Сергеев из-за Касьеры и т.д. и т.п. Т.е все брались заведомо на лавку. Где карьера губится очень быстро. Это очевидно. моряк.
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Послушать Кандаурова, так Зениту не надо было продлевать контракт с Сантосом, потому что это усаживает игрока сборной Горшкова на лавку. И это заявляет неутомимый пропагандист развития конкуренции в российском футболе. Вероятно, что этот пропагандист на словах, а на деле ярый зенитофоб, считает, что конкуренция в РПЛ должна развиваться на уровне Горшкова, а Сантоса, который выше уровнем, чтобы Горшков мог развиваться, надо продать, или даже отпустить свободным агентом. Последователей Кандаурова тут достаточно. Все они считают, что для создания в РПЛ конкурентной среды надо опустить Зенит до своего уровня, т.к. сами они подняться до уровня Зенита не имеют возможности. Называют всё это лукаво - созданием равных условий. Может и можно создать таким способом конкуренцию в РПЛ, но это будет лживая конкуренция, искусственная, ведущая не к развитию, а к упадку. Ещё одна пропагандистская уловка кандауровцев заключается в том, что Зенит живёт, якобы, исключительно на госбюджете без всякого ограничения в денежных ресурсах и, если его этого источника лишить, то он сразу отправится в пердив, или даже исчезнет. Полностью согласен с тем, что профессиональный клуб не должен финансироваться из бюджетов любого уровня, поэтому профессиональные клубы следует от бюджетных денег отлучить. Но! Не один Зенит, а все без исключения! Пусть зарабатывают себе сами. Только у меня нет ответа на главный вопрос, а что тогда станется с российским профессиональным футболом. Почему-то мне кажется, что исчезнут все клубы, кроме Зенита - единственного, который по данным забугорных консалтинговых компаний, окажется способным заработать себе пусть и не на роскошную житуху, как сейчас, но на довольно-таки сносное существование. Вас это устроит, зенитофобы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:06
Имеются и много.
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Лавка - это глубина состава и она тоже должна быть более качественной, чем у соперников. Это знает и к этому стремится любой клуб. Нелепо упрекать Зенит в том, что он скупает лучших игроков РПЛ для своей лавки. Это делают все в меру своих возможностей. Ещё глупее обвинять Зенит в обкрадывании клубов, т.к. они сами с большой охотой их продают, ещё и конкурируют за право своего предложения, потому что Зенит платит за них платит за них ту цену, которая их белее чем устраивает. Устраивает настолько, что продают даже своих ключевых игроков, продают клубы, которые может и беднее Зенита, но не настолько, чтобы эта продажа играла существенную роль в их бюджете. Ищите, ребята, причину не в стремлении Зенита ослабить конкурента, а в ненасытности коррупционеров продающих таких игроков. Только этим можно, например, объяснить продажу Локомотивом Глушенкова в Зенит. Зачем ЛОКО это понадобилось? Может Зенит им руки выломал? Может не было возможности дать Глушенкову контракт его устраивающий. Нет, кое-кто увидел в этой сделке хорошую наживу. Так что, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
lotsman
lotsman
вчера в 19:45
1 бред - Загубленные карьеры. Если игрок старается и развивает свои игровые качества, ни один тренер не станет держать его на скамейке только для того, чтобы загубить его карьеру.
2 бред - Преференции Зениту от государства по части стадиона. Стадион строил город, на свой, городской бюджет. И не ваше дело сколько ГОРОД потратил СВОИХ денег на строительство.
3 бред - Бюджет клуба за счёт госбюджета. А это вообще можно онести к категории ОГОВОР. Как юрист, знаком с этим выражением? Или имеются юридически обоснованные факты?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:29
Юра, дорогой! Ты забываешь постулат, что без конкуренции не может быть развития. Это и в экономике и в спорте. О какой конкуренции можно говорить, когда в составе Зенита 35 человек, в том числе 15 легионеров и все за счет госбюджета.? И лимит тасуют в угоду этому клубу. Мне кажется, что страна не готовилась так серьезно к 100 летию Великого Октября, как Газпром готовится к 100 летию клуба. А кому это надо? В основном Миллеру. А зачем все это, в условиях отсутствия ЕК ? Ответа нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:04
Факты? А загубленные карьеры игроков сборной России ( Бухаров, Набиуллин, Рязанцев, Новосельцев, Чистяков, Адамов, Полоз, Юсупов, Цаллагов, Бакаев и еще десятки)- это не факты? А преференции Зениту по части стадиона за 1 млрд евро от государства, в то время как другие ( Спартак, ЦСКА) влезали в долги и строили на свои - это не факты.? А бюджет клуба, сформированный за счет госбюджета, равный сумме бюджетов десятка клубов РПЛ - это не факты? Фактов море, но синебелоголубые очки не дают возможности их разглядеть. Бывает, может пройдет, а может и нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:04
По поводу того, что "Газпром" губит наш футбол, убивая конкуренцию. У этой медали есть вторая и, может быть, даже третья сторона. Вторая - это та, что лично мне, да и многим другим болельщикам, интереснее смотреть техничный футбол в исполнении зарубежных звёздочек этой команды, чем беготню наших доморощенных футболистов, причём разрекламированных так, что зарубежные клубы губы облизывают в надежде их заполучить.
А третья, на мой взгляд самая важная, это то, что российские ребята, на что я очень надеюсь, глядя на них, а также чернокожих ребят в других командах, будут стремиться достичь их уровня. А для этого им необходимо кровь из носу совершенствовать зачатки " мастерства ", которого у них и так кот наплакал.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47
))))))) Какими фактами?!!! Бла-бла на просторах интернета это факты?! )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:33
Это все видят и не оспаривают. За исключением 20% с синебелоголубым взглядом на мир. Причем их переубедить невозможно даже фактами. Так и живите.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:09
А я ничего и не выдумываю. Возможно раньше и был поклонником ленинградского Зенита, когда тот Зенит не мешал московским командам. А сейчас, когда Зенит стал костью в горле, полилась грязь. Причём грязь базарного разлива. Все эти - "....всё схвачено....госбюджет....всё куплено....админресурс....." и пр.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:41
Чувак грамотно выполняет свою работу - отрабатывает контракт сполна, поэтому и продлили...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:40
Не надо выдумывать. Я много лет был поклонником ленинградского футбола, до тех пор пока Газпром не пришел туда и не стал вредить нашему футболу и при этом убил ленинградский футбол. А фанатизм Миллера за госсчет вообще границ не знает и только растет. Казалось бы сейчас все куплено, все схвачено, но нужно юбилей торжественно отметить. Как во времена КПСС, к годовщине надо сделать "трудовой подарок"
Не секрет, что у нас кроме Зенита есть еще госклубы, сидящие на бюджете ( Локо - РЖД, Динамо- ВТБ), но там все в разумных пределах, а в зените классический пир во время чумы. И это неприятно.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:26
Сущность вашего взгляда - побольше грязи на Зенит.))
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Никто не сомневался, что Сантос останется в команде. Ценный игрок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zzzzenittt (раскрыть)
вчера в 17:11
К сожалению синебелоголубой взгляд на вещи не дал тебе возможность понять сущность моего текста. Где я сказал о том, что развивать российский футбол - это задача Газпрома? Это обычные синебелоголубые выдумки. Есть такая заповедь у врачей " не навреди". Так вот Газпром именно вредит нашему футболу, полностью убивая конкуренцию в РПЛ. Причем у угоду амбициям Миллера, которому некий юбилей все на свете закрыл. Хотя и о этого так было. Все футбольные люди прекрасно понимают когда Зенит покупает чтобы другим не досталось. а когда заведомо на лавку. И их не волнует, что по большей части карьера даже игроков сборной рушится. И самое страшное, что все это делается за счет госбюджета. Вот в чем вред Зенита и Газпрома для нашего футбола. Ну а покровительствует этому ставленник Газпрома в РФС - г-н Дюков. Это все понятно всем.
zzzzenittt
zzzzenittt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
Интересный подход) Развитие российского футбола, оказывается задача Газпрома и Зенита, а не спортивных функционеров разного ранга.
Горшков был на поле с Крыльями. Объективно, прям чудес я не увидел. Будут чудеса как у Глушенкова, будет и место в основе и игровая практика. Пока он, опять же объективно, дублёр по спортивному принципу.
И да, Зениту теперь не покупать хороших российских игроков, чтобы дать им шанс феерить в условном Факеле, тем самым помогая развивать российский футбол?) И хотят-ли этого сами игроки, тоже большой вопрос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:35
А нам не фиолетово. Нам за российский футбол обидно, который умирает в угоду цацке Миллера. И вдвойне обидно, что за государственный счет.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:19
Лучший левый защитник РПЛ на данный момент. Оговорюсь, на мой диванно-экспертный взгляд. Вообще фиолетово, сколько и кого "Зенит" на лавке сгубил. Горшков думаю понимал, что у Сантоса ему конкуренцию не выиграть. Не стану дальше мысль развивать. У Богданыча поле для экспериментов. Грамотное решение руководства "Зенита". Как обычно со своей колокольни.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:52
Это значит игрок сб.России Горшков прирастет к скамейке и повторит славный путь Чистякова, Новосельцева, Полоза, Сутормина, Юсупова, Адамова и других игроков сб. России. Роль Зенита и Газпрома в "развитии" российского футбола видна невооруженным глазом. Главное, чтобы этот глаз не был синебелоголубым. Там все безнадежно.
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