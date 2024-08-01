Стив Макларен уходит из «Манчестер Юнайтед».
Специалист станет главным тренером сборной Ямайки. Последние два года он был помощником Эрика тен Хага.
Стив Макларен уходит из «Манчестер Юнайтед».
Специалист станет главным тренером сборной Ямайки. Последние два года он был помощником Эрика тен Хага.
Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел как умирала надежда Ямайки
Моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поёшь мою песню
Мне и так больно
Какая боль, какая боль
Аргентина-Ямайка – 5:0
Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел как умирала надежда Ямайки
Моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поёшь мою песню
Мне и так больно
Какая боль, какая боль
Аргентина-Ямайка – 5:0
хотя его провал в сб. Англии здорово помог команде Гуса Хиддинка отобраться на Евро )))
но когда на резюме Макларена огромными буквами написано – неудачник, как боссы Юнайтед и Тен Хаг посмели взять его на работу?
ах да...после громкого фиаско. Макларен ведь перезагрузил карьеру в Голландии))
Твенте, да , при нем играл неплохо...и впервые выиграли чемпионство.
хотя его провал в сб. Англии здорово помог команде Гуса Хиддинка отобраться на Евро )))
но когда на резюме Макларена огромными буквами написано – неудачник, как боссы Юнайтед и Тен Хаг посмели взять его на работу?
ах да...после громкого фиаско. Макларен ведь перезагрузил карьеру в Голландии))
Твенте, да , при нем играл неплохо...и впервые выиграли чемпионство.