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Макларен покидает «Манчестер Юнайтед», чтобы возглавить сборную Ямайки

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Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:58
И на тренировках Макларен будет петь песню (оставляя в недоумении игроков сборной Ямайки):

Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел как умирала надежда Ямайки
Моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поёшь мою песню
Мне и так больно
Какая боль, какая боль
Аргентина-Ямайка – 5:0
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:46
не знал,что этот лопух был в МЮ.
хотя его провал в сб. Англии здорово помог команде Гуса Хиддинка отобраться на Евро )))
но когда на резюме Макларена огромными буквами написано – неудачник, как боссы Юнайтед и Тен Хаг посмели взять его на работу?
ах да...после громкого фиаско. Макларен ведь перезагрузил карьеру в Голландии))
Твенте, да , при нем играл неплохо...и впервые выиграли чемпионство.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:24
А может дело не только из за сборной Ямайки?)
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