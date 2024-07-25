Ханс-Дитер Флик представлен в качестве главного тренера «Барселоны»

«Барселона» представила Ханса-Дитера Флика в качестве главного тренера команды.
В мероприятии также приняли участие президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку.
«Барселона» представила Ханса-Дитера Флика в качестве главного тренера команды.
В мероприятии также приняли участие президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку.
Немцу дали порулить флагманским Кораблём, который в залоге ..., да ещё толком и курс не выбрал.
Дай то Бог, чтоб штурвал у него не выхватывали... бестолковые личности. Как говорится: Буэнос Айрес (попутного ветра!!!)
Немцу дали порулить флагманским Кораблём, который в залоге ..., да ещё толком и курс не выбрал.
Дай то Бог, чтоб штурвал у него не выхватывали... бестолковые личности. Как говорится: Буэнос Айрес (попутного ветра!!!)
это опыт, сыгранность, мастерство, "своя" игра...
добавить Барсе надо подписанией ТОР-ового опорника.
и те элементы которые Хави не дал.
но эти компоненты самый конек-горбунок немецкой тренерской школы
наш старший друг Капрал не даст соврать,и физическая подготовка.
больше вертикали и тактическая дисциплина ( чтоб таких ляпов Араухо в матче с ПСЖ не повторилось) и убрать Фати, Френки де Йонга и скоро и самого Левандовски...а если продадим пара-тройку знатных игроков, тогда Барса сможет и другие позиции подтянуть... потом и Гави и Педри вернуться
больше жду Гави..это сердце и печень Барсы.
моторный игрок, заводной, волевой перпетуум-мобиле.
и он один стоит целых трех игроков Реала))))
но все это будет, если по ходу сезона Лапорта опять не начнет требовать моментального результата от тренера...
это опыт, сыгранность, мастерство, "своя" игра...
добавить Барсе надо подписанией ТОР-ового опорника.
и те элементы которые Хави не дал.
но эти компоненты самый конек-горбунок немецкой тренерской школы
наш старший друг Капрал не даст соврать,и физическая подготовка.
больше вертикали и тактическая дисциплина ( чтоб таких ляпов Араухо в матче с ПСЖ не повторилось) и убрать Фати, Френки де Йонга и скоро и самого Левандовски...а если продадим пара-тройку знатных игроков, тогда Барса сможет и другие позиции подтянуть... потом и Гави и Педри вернуться
больше жду Гави..это сердце и печень Барсы.
моторный игрок, заводной, волевой перпетуум-мобиле.
и он один стоит целых трех игроков Реала))))
но все это будет, если по ходу сезона Лапорта опять не начнет требовать моментального результата от тренера...
Сейчас у Барсы нет топовых игроков, есть перспективные или сбитые летчики. В МЮ тоже так считали когда скупали распиаренных игроков, но на самом деле это макеты.
Сейчас у Барсы нет топовых игроков, есть перспективные или сбитые летчики. В МЮ тоже так считали когда скупали распиаренных игроков, но на самом деле это макеты.