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Ханс-Дитер Флик представлен в качестве главного тренера «Барселоны»

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Ульяна Зуева
Ульяна Зуева
сегодня в 08:23
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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:06
Посмотрим на его работу в Барселоне,куда он приведет клуб.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:58
Флик вернёт Барсу на былой уровень. Реалу придётся подвинуться.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:58
Главное не пожалеть деньги на поквпку Ольмо,тогда у Флика получится всё.
Фати надо продать,опять на тренировке получил травму,постоянно в лазарете,зачем он нужен,лишние расходы на лечение и плюс зарплата.
Еще самого Лапорту надо продать Реалу и купить Переса
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:11
Похоже, временщик.
adekvat
adekvat
вчера в 23:33
Будем посмотреть на долго ли.
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:29
Кстати очень хороший выбор. В отличии от Хави-самоучки, это профессиональный тренер.

Желаю удачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:19
Им бы попытаться убыстрить атаки, чтобы противник не успевал перестроить свои защитные порядки. А то начнут, как обычно, плести вологодские кружева, атака замедляется, и визави успевает прикрыть все направления полу - атакующих действий. Если в матчах с середняками это может привести к успеху, то с искушенным, более классным, противником такая игра не имеет шансов на положительный результат. Предыдущие игры в ЛЧ подтверждают мои выводы.
Вот и посмотрим, хватит ли силы воли для этого у нового тренера.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:11
Что-то мне не нравится вся эта возня. Вы слышали, чтобы на фоне "затянутых поясов" от тренера требовали обязательных трофеев? Не на фоне вливания миллиардов, как в МЮ и Тен Хага потратившего говорят не $500 млн а $900.
Хави вытаскивает из молодежки кучку всяких Ямалей, потому что ему отказано в трансферах. Хави требует продажи Левандовски - его сразу за это угрожает уволить Лапорта. И вот статья "у Барселоны наконец-то выровнялись финансы". "Новая эра". И новый тренер без нервотрепок, которого явно не будут требовать играть 16 летним составом "потому что нет денег".
Дурно это все пахнет.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 23:11
Я почему-то уверен что выведет Барсу на новый уровень... Главное дать время и не с первого сезона его оценить и убрать !
sjg4rpmjn3r5
sjg4rpmjn3r5
вчера в 22:11
Какие-то они долгие, уже давно команды к сезону готовятся
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:01
У Баварии был более звездный состав и Флик с ним справился.
Сейчас у Барсы нет топовых игроков, есть перспективные или сбитые летчики. В МЮ тоже так считали когда скупали распиаренных игроков, но на самом деле это макеты.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:58
Пожелаем удачи . Надеемся , он поднимает Барсу на новый уровень. Реалу необходим сильный и принципиальный соперник в чемпионате
my237u2g2msd
my237u2g2msd
вчера в 21:57
В Барселоне новый тренер! Сьоят большие задачи, посмотрим что получится
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 21:55
у этого подбора игроков есть все чтобы стать лучше...
это опыт, сыгранность, мастерство, "своя" игра...
добавить Барсе надо подписанией ТОР-ового опорника.
и те элементы которые Хави не дал.
но эти компоненты самый конек-горбунок немецкой тренерской школы
наш старший друг Капрал не даст соврать,и физическая подготовка.
больше вертикали и тактическая дисциплина ( чтоб таких ляпов Араухо в матче с ПСЖ не повторилось) и убрать Фати, Френки де Йонга и скоро и самого Левандовски...а если продадим пара-тройку знатных игроков, тогда Барса сможет и другие позиции подтянуть... потом и Гави и Педри вернуться
больше жду Гави..это сердце и печень Барсы.
моторный игрок, заводной, волевой перпетуум-мобиле.
и он один стоит целых трех игроков Реала))))
но все это будет, если по ходу сезона Лапорта опять не начнет требовать моментального результата от тренера...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36
и так пожелаем немцу удачи в Барсе.
и благоразумия боссов клуба, ну а нам терпения))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:34
по Флику все понятно.
человек обещал Фати, что его травма ерунда, и ч то он в Барсе пока Флик тренер Барсы)))) что за сентиментальности??
очередное тренерское увольнение не за горами.
потому что Лапорта увидел в нем того супергероя тренера которые по щелчку пальца может изменить ситуацию, как в Баварии...
но это не так.
пока не будет нормальное руководство в отношений экономики,
трансферов и так далее, будет огромная флика»
какие Ольмо и Нико они хотят подписать, если не могут зарегистрировать игроков на новый сезон?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:33
Давай, Дитер.. "Сбацай" нам чё-нибудь.. 🕺
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:08, ред.
Новая веха в истории Барселоны.
Немцу дали порулить флагманским Кораблём, который в залоге ..., да ещё толком и курс не выбрал.
Дай то Бог, чтоб штурвал у него не выхватывали... бестолковые личности. Как говорится: Буэнос Айрес (попутного ветра!!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Интересно, получится ли у него совладать со звёздами?...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Очень интересно будет посмотреть что теперь из этого получится.
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