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«Крылья Советов» приобрели защитника сборной Чили

вчера, 12:57

Защитник Томас Галдамес перешёл из клуба «Годой-Крус» в «Крылья Советов».

Соглашение игрока с самарцами рассчитано до лета 2027 года.

Футболист выступал на прошедшем Кубке Америки за сборную Чили.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:16
А зачем возмущаться? Газ подан в каждый дом, вся страна газифицирована
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:12
Почему никто не возмущается, что купили забугорного игрока?Не развивают свой юношеский футбол, не подпускают молодежь к основе, тратят деньги на иностранных игроков, а ведь стольким бабушкам в деревню можно было бы газ провести!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:50
Удивительно...Крылья снабжающие половину московских команд своими игроками сами за составом за океан ездят...)))
Asper
Asper
вчера в 15:35
Выступал на Копе - ну как выступал: вызвался, числился. На поле-то ни разу не вышел. Ну надеемся, что в сборную Чили даже посидеть абы кого не зовут
альсато
альсато ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:25
приобретение защитника Сборной Чили-не решат проблемы Крылышек в оборонительных порядках!
cjuk837mxt3s
cjuk837mxt3s
вчера в 15:02
Тренер в Крыльях засиделся.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:26
Крыльям нужно было такое усиление, и не только в защите. Мне кажется, команду нужно реанимировать срочно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:24
Однозначно, поможет расправить крылья Крыльям!)

А Спартак годами ищет не может найти сборника, пусть и не двадцатипятилетнего!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Крылышкам надо усиление обороны.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:52
Успешно сработали на трансферном рынке "Крылышки".
Приличного защитника отхватили. Усиливать защиту нужно, конечно.
Больше всех пропустили за 2 тура.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:51
Неплохой игрок!Должен помочь КС
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