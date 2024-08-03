«Крылья Советов» приобрели защитника сборной Чили

Защитник Томас Галдамес перешёл из клуба «Годой-Крус» в «Крылья Советов».
Соглашение игрока с самарцами рассчитано до лета 2027 года.
Футболист выступал на прошедшем Кубке Америки за сборную Чили.
Защитник Томас Галдамес перешёл из клуба «Годой-Крус» в «Крылья Советов».
Соглашение игрока с самарцами рассчитано до лета 2027 года.
Футболист выступал на прошедшем Кубке Америки за сборную Чили.
А Спартак годами ищет не может найти сборника, пусть и не двадцатипятилетнего!)
А Спартак годами ищет не может найти сборника, пусть и не двадцатипятилетнего!)
Приличного защитника отхватили. Усиливать защиту нужно, конечно.
Больше всех пропустили за 2 тура.
Приличного защитника отхватили. Усиливать защиту нужно, конечно.
Больше всех пропустили за 2 тура.