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ЦСКА сообщил о переходе Чалова в ПАОК

вчера, 17:17

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 16:02
Зря.
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 07:31
ф думаю комличенко надо брать из ростова,он сказал уже что не хочет там играть
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 07:27
о томм что он ушел мы слышали,начинайте говорить кого взяли на его место!альтернативно окрашенный не вариант обратно в африку его
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 07:09
завтра оренбург если не возьмем три очка все будет ясно середина таблицы в итоге
ЦКВД
ЦКВД ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 07:06
какой арсенал имел ввиду тульский наверно)))
ЦКВД
ЦКВД ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 07:03
думаю миранчук поступил еше глупее как человек мог уехать в страну которая нас ненавидит зх леха леха ты для меня инагентом стал
Roger Young
Roger Young ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 06:23, ред.
да таких эпопей в нашем футболе с пяток. Сперцян, Тюкавин, Антон Миранчук, Глушенков.

Всех считают невероятно талатливыми и ожидают, что должны перейти в Арсенал, не меньше. А на деле, либо остаются в России и переходят постепенно в Зенит, либо уезжают на Кипр и в Грецию...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 06:19, ред.
Не думаю, что Федор всю жизнь мечтал оказаться в ПАОКе. Уж лучше бы поехал в США, как Миранчук. Хотя бы заработал нормально.

Просто потерянное зря время.

В целом ощущение, что Чалов запоздал с решением о переезде. Самый большой интерес к его игре был в 2019 году, тогда и надо было уезжать. Потом была аренда в Базель и пошло поехало.

Нормальной карьеры зарубежом уже не построит.
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 02:39
я прошу прощения у всех кого обидел,у меня сегодня днюха,так чио удачи всем
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 23:22
посмотрел состав спартак и ужаснулся,они бы от нас и пуха бы не оставили)
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 22:27
Очень жаль. Талантливый парень.
Сп62
Сп62 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:10
Как Дзюба будет бить рекорды РПЛ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:34
Сыграет ПАОК в чемпионате и кубке Греции удачно, выйдет на международную арену, там и будет у Чалова шанс показать себя в Европе по - настоящему. А мы с вами посмотрим, чего он стОит, как футболист.
ssspartak
ssspartak ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:26
Соболев уже считай уже в зените. Очевидно и высока вероятность что получится из него "Дзюба-2"
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 20:25
До хрена у ЦСКА нвпов - хоть соли, только все бестолковые, как и Чалов
Сп62
Сп62
вчера в 19:55
Одна эпопея закончилась, жду , когда закончится другая с Соболем. А Федьке пусть повезёт с командой и поймать свою игру.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:45
- Ну Чалову - попутного ветра... А ЦСКА с прибылью! Появились деньжата, окно открыто - вперёд!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:32
Соглашусь, но Мусаев прогрессирует, Койта на подмене, а еще есть Давила, Рифат и Файзуллаев, да и Обляков может впереди сыграть. Все нормально. Оснований для паники нет совсем. Хуже не стало точно. Т.е. 6 полноценных игроков атаки
d3dase493aww
d3dase493aww
вчера в 19:13
В цска Чалову стало скучно, перспектив никаких, игры тоже.
112910415
112910415
вчера в 19:08
вперёд в герои Греции !
qcb8nk6xr5st
qcb8nk6xr5st
вчера в 19:08
В Греции хоть какой-то трофей завоюет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:42
Удачи!
Желаю, чтобы все получилось и ты смог заиграть в Европе.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:16
Приветствую патриарха соккера!
Эдуард Григорьевич!
С Вами невозможно не согласиться!
Думаю что армейский Кремль найдет напа!
Взаимно - долгих лета!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:50
Наши потихоньку начали осваивать Грецию...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:45
Удачных игр Фёдору в Греции,
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:42
Будь здрав Дружище Олег.
Слежу за напом из Мали Койта Секу. Парень ПОКА не впечатляет, Молодой, больше играет в пас, по воротам бить боится))). Бабаев наверняка ищет нового напа, а пока, что есть, тем и будем играть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:41
Федя точно пошумит в чемпионате Греции. Тем более в связке с Оздоевым. Мощный долен получится дуэт.
hp6w4q8f5grg
hp6w4q8f5grg
вчера в 17:40
Федя в цска последнее время не играл, а мучался.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:33
Барсе придётся подождать, пока парень окрепнет !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:32
А кто будет в нападении?
Карасёв?)))
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