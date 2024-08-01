ЦСКА сообщил о переходе Чалова в ПАОК

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.
Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!
ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.
Наш клуб и греческий ПАОК достигли договоренностей по трансферу нападающего. Федя, спасибо за все, удачи, и не прощаемся!
Слежу за напом из Мали Койта Секу. Парень ПОКА не впечатляет, Молодой, больше играет в пас, по воротам бить боится))). Бабаев наверняка ищет нового напа, а пока, что есть, тем и будем играть.
Слежу за напом из Мали Койта Секу. Парень ПОКА не впечатляет, Молодой, больше играет в пас, по воротам бить боится))). Бабаев наверняка ищет нового напа, а пока, что есть, тем и будем играть.