«Химки» собирают экс-лидеров «Спартака». К Глушакову едет нераскрывшийся воспитанник

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вчера, 18:52

Стагнировал в Санкт-Петербурге, теперь не смог бы бороться даже за основу.

Возможно, кто-то забыл, но в составе «Зенита» есть экс-вингер «Спартака» Зелимхан Бакаев. Вспомнили о нём в тот момент, когда футболиста отправили в «Химки» на правах аренды. Вспоминаем путь от статуса лидера в топ-клубе до попадания в состав аутсайдера РПЛ .

Переход в «Зенит» обернулся провалом

Переговоры о новом контракте давались тяжело, а расставание было болезненным. В том числе потому, что чувствовалось – это в «Спартаке» Зелимхан лидер, а в «Зените» окажется среди игроков ротации и вряд ли выиграет конкуренцию. На правом фланге ему места в старте не было – там феерил Малком. Высочайшая конкуренция сложилась и в центре поля – никто не мог вытеснить из старта Вендела, Клаудиньо и Барриоса, со скамейки готовы были выйти Ерохин и Мантуан. При этом Бакаев играл точно не лучше последних.

Так получилось, что экс-футболисту «Спартака» давали минимум игровой практики. Он разве что пополнил полку с призами – а после этого вообще был отправлен в «Аль-Вахду» на правах аренды. И даже в чемпионате ОАЭ играл не так ярко. За 19 матчей – всего один мяч и три голевые передачи.

Сейчас оказался бы в глухом запасе

Усиление «Зенита» в преддверии сезона в год 100-летия наслоилось на повальную стагнацию Зелимхана. Он потерял своё место на поле и не мог бы рассчитывать на выход в старте даже прошлогоднего «Зенита». А если говорить о нынешнем – не пробился бы и на лавку. Семак требовал усиление, чтобы был качественный подбор игроков для ротации, длинная скамейка. На флангах атаки Бакаеву пришлось бы конкурировать с Мостовым и Педро (слева), Артуром, Мантуаном и Глушенковым (справа). Никак не изменилась ситуация в центральной оси – та же системообразующая связка, только теперь на скамейке помимо ерохина – Ахметов, Коваленко, Васильев.

Что в таком «Зените» ждало бы Зелимхана, легко можно увидеть по тому же Коваленко. Молодой перспективный хавбек и в минувшем сезоне получал минимум времени на поле – а теперь и вовсе не играет. Игроков Семаку достаточно, а рисковать он не станет. На игровую практику можно было бы рассчитывать разве что ближе к зиме-весне и то – если просядет кто-то из лидеров. И разве что в Кубке.

От лидера топ-клуба до борьбы за выживание – за пару лет

Бакаев рассказывал, что период в «Зените» начался с тяжелейшей адаптации:

Я делал все, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. Вообще ничего. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжелые, ну вообще, я не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня.

Надо учитывать, что последний сезон Зелимхана в «Спартаке» — скорее отблеск самого яркого сезона-19/20. После Бакаев так и не вышел на пик – и в суперконкурентном «Зените» негативные тенденции усилились.

В «Аль-Вахде» вингер тоже был уже лишь одним из – но никак не лидером и системообразующим игроком (хотя другие клубы он заинтересовал). Такая деградация – всего за пару сезонов. Теперь есть ощущение, что «Химки» — плюс-минус объективный уровень Бакаева. И даже там начинать придётся с борьбы за стартовый состав.

В компании экс-спартаковцев

Период в «Химках» должен пойти на пользу – хотя бы потому, что есть круг футболистов, которые когда-то играли в системе «Спартака», а кто-то даже считался лидером «красно-белых». Конечно, в первую очередь речь о Денисе Глушакове и Резиуане Мирзове. С последним Зелимхан успел поиграть в одной команде – для Резиуана переход в московский клуб оказался тяжелейшим испытанием, которое пройти не удалось. С Денисом в любом случае будет о чём поговорить – он был капитаном, важной частью чемпионского «Спартака», при этом расставание с «красно-белыми» тоже получилось болезненным.

А ведь есть ещё Александр Руденко, и Ираклий Чежия – футболисты прошли по клубной вертикали, начиная с академии и до дубля. Но так и не смогли закрепиться в основном составе. Возможно, подмосковный коллектив специально собирает «красно-белых» в своём составе.

Надо взять пример с брата

Последние годы карьеры Зелимхана складываются просто ужасно. Этот период требует огромной стрессоустойчивости, но вингеру не удаётся выбраться из череды препятствий. Возможно, стоит посмотреть на пример младшего брата. Солтмурада котировали как футболиста даже более талантливого, чем Зелимхан. Когда старший брат вернулся из триумфальной аренды в «Арсенал» и стал лидером «Спартака», Солтмурада отдали «Рубину» — за юниора взялся Слуцкий, под его руководством вингер начал прогрессировать.

Дальше – тяжелейшая проверка Первой лигой, после возвращения – аренда в «Родину». И это вместо борьбы со стороны топ-клубов. Сейчас Солтмурад снова появился на радарах Премьер-Лиги – теперь в составе «Акрона». И после череды испытаний Бакаев-младший ярко стартовал с голов «Локомотиву» (и попал в нашу символическую сборную) и «Факелу».

Зелимхан прошёл нечто подобное – но если Солтмурад потихоньку расцветает снова, то со страшим братом такого не наблюдается. Возможно, «Химки» для него окажутся тем же, что «Акрон» для Солтмурада. Важно получить доверие и забыть негатив, который накопился за время в «Зените» и «Аль-Вахде». 28 лет – не тот возраст, когда футболистам пора ставить на себе крест.