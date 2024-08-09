ПСЖ не продал Ли Канджина в АПЛ за 70 млн евро

Ряд клубов заинтересован в переходе полузащитника ПСЖ Ли Канджина.
Саудовские команды готовы выложить крупную сумму за трансфер корейца.
Кроме того, в прошлом месяце ПСЖ отклонил предложение на сумму в 70 млн евро по трансферу игрока от клуба АПЛ.
Ряд клубов заинтересован в переходе полузащитника ПСЖ Ли Канджина.
Саудовские команды готовы выложить крупную сумму за трансфер корейца.
Кроме того, в прошлом месяце ПСЖ отклонил предложение на сумму в 70 млн евро по трансферу игрока от клуба АПЛ.
Никому неизвестный игрок и такие слухи.
Агент явно перегибает палку.
Никому неизвестный игрок и такие слухи.
Агент явно перегибает палку.