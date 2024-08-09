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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ не продал Ли Канджина в АПЛ за 70 млн евро

вчера, 21:39

Ряд клубов заинтересован в переходе полузащитника ПСЖ Ли Канджина.

Саудовские команды готовы выложить крупную сумму за трансфер корейца.

Кроме того, в прошлом месяце ПСЖ отклонил предложение на сумму в 70 млн евро по трансферу игрока от клуба АПЛ.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:06
Есть такой в ПСЖ
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:34
Сон реально может столько стоить, если не раздувать ценник.
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 23:15
Кому он на... нужен?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:35
Что за чушь..
Никому неизвестный игрок и такие слухи.
Агент явно перегибает палку.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:58
А что не 170 млн то? Кто это вообще?😁
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