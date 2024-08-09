«Вест Хэм» перехватил топ-защитника у «Ювентуса». На трансфере игрока «Ниццы» заработает «Барселона»

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09 августа 2024, 21:19

40 млн заплатят лондонцы, восемь отойдёт «сине-гранатовым».

Очередной не пригодившийся «Барсе» проспект

Каталонцы, возможно, могли бы и не бедствовать – проблемы с финансами отлично дополняет тот факт, что недавно они подписали собственного воспитанника у «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро (а хотели потратить ещё больше, чтобы воссоздать связку сборной Испании). Речь о Дани Ольмо, которому не нашлось места в основном составе после академии – и он отправился набираться опыта в Хорватию. И вырос в лидера сборной Испании – но уже без помощи «Барсы».

Жан-Клер Тодибо – футболист с похожей судьбой. Разве что в Каталонию прибыл уже в сознательном возрасте. Для игрока родной клуб – «Тулуза», в составе которой он заиграл в 19 лет. Период с «сине-гранатовыми» был недолгим – и вспоминает о нём Жан-Клер без восторга

В «Барселоне» сказали, что я буду сменщиком Пике, но у меня никогда не было настоящего шанса. Я провел всего пять матчей и довольно неплохо, но мне так ничего и не сказали. Никто не хотел со мной говорить в «Барселоне», только [тогда – спортивный директор] Эрик Абидаль. Я был в «Барселоне». Но когда меня подписали, мне было 18 лет. Я учился, играя на тренировках с этими великими товарищами по команде. Я не жалуюсь.

Пути после аренд в «Шальке», «Бенфику» и «Ниццу» разошлись. Футболист это воспринял как опыт.

Раскрылся в родной Франции

Как раз в «Ницце» Тодибо почувствовал себя как дома – он уже играл в родном чемпионате, но недолго. Теперь же попал в команду, которая на него рассчитывала и готова была дать время, чтобы тот прогрессировал.

Жан-Клер стал основным центральным защитником «Ниццы», вернулся с «орлятами» в борьбу за пятёрку Лиги 1. Да, за этот период в еврокубках футболист провёл только один сезон – и то в Лиге конференций. Зато сразу коллектив пробился в плей-офф турнира и даже дошёл до четвертьфинала. Уже там в упорнейшей борьбе пропустили вперёд «Базель».

К тому же сам Жан-Клер сделал всё, чтобы зарекомендовать себя на топ-уровне. Он отыграл три с половиной сезона в чемпионате, где очень много борьбы за мяч – и не терялся на этом фоне. В минувшем сезоне, по сути, вышел на пик – стал получать в отдельных матчах капитанскую повязку, с ней же вывел «Ниццу» на последний матч сезона. Оценочная же стоимость доросла до 35 миллионов евро. Хотя контракт с клубом действует ещё три года, было ясно – «орлята» могут прилично заработать на сделке.

На него делал ставку Мотта

В состоянии был помочь «Ювентус». «Старая синьора» вступила в стадию перестройки. Массимилиано Аллегри сменил Тиаго Мотта – а это совсем другая игровая философия. Для эффективной перестройки туринцы вышли на рынок и уже потратили на трансферы почти 100 миллионов евро – 51,5 на Дугласа Луиса, 20,6 на Кефрена Тюрама, 12,8 на Хуана Кабаля и 4,5 на аренду вратаря Ди Грегорио.

На Жан-Клера «бьянконери» вышли в конце июля. «Ницце» предлагали менее 40 миллионов евро – при этом сам футболист уже дал согласие на переход, стороны договорились на подписание пятилетнего контракта. В итоге туринцы продавливали аренду с правом выкупа за 30-35 миллионов евро, который мог стать при достижении определённых условий. Для Тодибо вариант с «Ювентусом» тоже считался приоритетным – там его позиционировали как усиление стартового состава, плюс это амбициозный проект-конкурент для «Интера». Значит, предстояло бороться за титул.

В последний момент Турин сменили на Лондон

В какой-то момент в переговоры вмешался «Вест Хэм». «Молотобойцы» тоже стараются оперативно обновиться и адаптировать состав к требованиям нового главного тренера Хулена Лопетеги. Когда лондонцы включились в борьбу, «Юве» с «Ниццей» были крайне близки к оформлению сделки. Чтобы перехватить лидера «орлят», в Ниццу отправился лично спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен.

Функционер в итоге перебил предложение итальянского гранда – их оффер составил 40 миллионов и процент с дальнейшей перепродажи. «Ницца» согласилась. В итоге футболист также выбрал «молотобойцев» и в ближайшие дни должен пройти медосмотр для клуба.

Что интересно, на этой сделке сможет заработать даже «Барселона», которой ранее центральный защитник оказался не нужен. Дело в том, что «блауграна» при переходе игрока в «Ниццу» включила пункт о бонусе с последующей перепродажи футболиста в размере 20 процентов. Таким образом, в случае трансфера в «Вест Хэм» за 40 млн евро каталонцам отойдёт восемь миллионов. Что за бизнес!

Пора выбирать топ-клуб – но «Вест Хэм» может стать трамплином

Конечно, выбрать «Вест Хэм», когда на руках есть предложение от «Ювентуса» – очень странное решение. Разница в классе и перспективах очевидна. «Молотобойцы» были наиболее успешны при Дэвиде Мойесе – но даже на проектных мощностях боролись разве что за победу в Лиге конференций и зону еврокубков в АПЛ . А сейчас не факт, что движение вверх продолжится – непонятно, как быстро Лопетеги интегрирует в клуб свою игровую философию.

По другую сторону – туринцы, которые после противоречивого сезона-22/23 включились в борьбу за титул и вплоть до весны шли на равных с «Интером». И даже после тотального спада на финише стали третьими. Теперь «бьянконери» готовятся к возвращению в ЛЧ , а «молотобойцы» проведут сезон без еврокубков.