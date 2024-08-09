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Де Хеа прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной»

вчера, 18:24

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает, что вратарь Давид Де Хеа прилетел во Флоренцию для подписания контракта.

Де Хеа прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной»

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:04
Очень удачное приобретение "Фиорентины" и отличный шанс для Де Хеа перезагрузить свою карьеру.
allemz
allemz
вчера в 18:34
Накажет Тен Хага в еврокубках, не сомневаюсь)
А вообще крутой вратарь, кто бы что ни говорил, он тащил МЮ при убогих тренерах после САФа и всегда злился после поражений. Беднягу тупо выдавили из команды за большие яйца. К сожалению, такие Тен Хагу не нужны
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
На фото такое впечатление , что Давида держат, что бы не сбежал...)
shlomo
shlomo
вчера в 18:27
Удачи ему с Фиалками!
Гость
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