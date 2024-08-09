Де Хеа прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает, что вратарь Давид Де Хеа прилетел во Флоренцию для подписания контракта.
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А вообще крутой вратарь, кто бы что ни говорил, он тащил МЮ при убогих тренерах после САФа и всегда злился после поражений. Беднягу тупо выдавили из команды за большие яйца. К сожалению, такие Тен Хагу не нужны
А вообще крутой вратарь, кто бы что ни говорил, он тащил МЮ при убогих тренерах после САФа и всегда злился после поражений. Беднягу тупо выдавили из команды за большие яйца. К сожалению, такие Тен Хагу не нужны