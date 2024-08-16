Миранчук начнёт тренировки в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе

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16 августа 2024, 22:17

Полузащитник приступит к тренировкам в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе. Об этом источнику сообщили в пресс-службе американского клуба.

Ранее стало известно о получении россиянином рабочей визы для игры за новую команду.