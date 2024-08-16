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Миранчук начнёт тренировки в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе

16 августа 2024, 22:17

Полузащитник Алексей Миранчук приступит к тренировкам в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе. Об этом источнику сообщили в пресс-службе американского клуба.

Ранее стало известно о получении россиянином рабочей визы для игры за новую команду.

Алексей получил визу и в субботу вылетает в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой.

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ОфициальноМиранчук получил рабочую визу для игры за «Атланту Юнайтед»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
16 августа в 23:53
а Овечкин, Малкин и остальные хоккеисты?
они имеют право работать в Америке?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
16 августа в 23:27
У меня лично никаких сильных негативных или иных эмоций не вызвали Ваши комментарии, уверен, что ни у кого ещё не вызовут.

Я лишь отметил это чтобы Вы лучше понимали как работает система.

Всего доброго.
sihafazatron
sihafazatron
16 августа в 22:51
Расскажет им как в футбол надо играть))
drug01
drug01
16 августа в 22:31
Удачных игр Алексею! Держи марку!!!
Alex_67
Alex_67
16 августа в 22:25
Миранчук после того, как переехал в Америку, перестал для меня существовать. А его обращение к болельщиками поразило. Алексея там уже отформатировали на местный манер, к сожалению...
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