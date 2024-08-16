Миранчук начнёт тренировки в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе

Полузащитник Алексей Миранчук приступит к тренировкам в «Атланте Юнайтед» на следующей неделе. Об этом источнику сообщили в пресс-службе американского клуба.
Ранее стало известно о получении россиянином рабочей визы для игры за новую команду.
Алексей получил визу и в субботу вылетает в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой.
они имеют право работать в Америке?
они имеют право работать в Америке?
Я лишь отметил это чтобы Вы лучше понимали как работает система.
Всего доброго.
Я лишь отметил это чтобы Вы лучше понимали как работает система.
Всего доброго.