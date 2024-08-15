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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Луис Энрике высказался о конкуренции Сафонова и Доннаруммы

вчера, 18:36

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос, кто будет основным вратарём парижан в новом сезоне.

Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3. Я хочу видеть своих игроков на тренировках, видеть, как они работают. И они должны быть готовы, когда я дам им шанс.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:53
красивые слова хороши своей красотой, более ничем ! )
все понимают, кто здесь первый вратарь ...
Capral
Capral
вчера в 20:22
Анатолий Кандауров.
А у Хомича, рост был и того ниже, 172см., а прозвали тигром.
Regista_321
Regista_321 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18
Сафонов также плохо ногами играет, кучу раз привозил именно после этого. В этом плане у него точно нет преимущества. А на ленточке ворот Доннарумма мало кому уступает из топкиперов, если не превосходит большинство.
2fjrw2ftnhwj
2fjrw2ftnhwj
вчера в 20:11
Всё сказал по делу,нейтрально, и шанс будет у каждого
Viollator
Viollator
вчера в 20:02
Надо было в ПАОК
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
CapralCapral При росте 176 см Маслаченко обладал прекрасной прыгучестью. доставал и из под перекладины и из верхних углов. Чуть ранее таким же пижоном был Борис Разинский в ЦСКА ( олимпийский чемпион 1956 г. А Яшин наоборот играл просто но очень надежно! Было время......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:41
пока итальянец будет основным вратарем.
и только потому что Доннарумма более статусный вратарь,
но шансы основным голкипером пПСЖ есть и будет.
все таки Сафонов едет конкурировать с лучшим вратарем Франции.
а в жизни все бывает.
итальянец супер вратарь, но имеет и слабые стороны.
наприимер , игра ногами.
сколько раз мы видели Доннарумы в важных матчах, как он был плох.
это и слабое качество передач партнерам... и плохой прием мяча...и медлительность в работе с мячом)))
и психологически не лидер.
запросто плывет под давлением.
и нервничает при мощном прессинге.
это очень не нравится тренеру Луису Энрике.
а каталонец догматик позиционного футбола и контроля мяча.
всегда Энрике хочет, чтобы ПСЖ не выбивал мячик наобум даже под лютым давлением.
вратаря это тоже касается.
Capral
Capral
вчера в 19:33
Анатолий Кандауров.
Полностью согласен, и даже, сначала, хотел упомянуть Маслаченко, но подумал- лучше Дасаева. А так, да, Маслаченко- тот еще пижончик был. Отец мне часто рассказывал, как он видел его в Киеве, на играх с Динамо. Но, у каждого вратаря свой стиль. Между тем, Маслаченко- незаурядный был вратарь. Светлая Ему Память!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:09
Capral Именно так. Если Донарумма никогда не опустится ниже определенного уровня, то Сафонов спокойно и между ног может пропустить и пас сопернику отдать. Он своего потолка достиг и все. А реальным "понтовило" в Спартаке был незабвенный Володя Маслаченко. Много раз видел его в игре сначала за Локо. потом за Спартак и он всегда старался играть красиво.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:07, ред.
После ЧМ 2022 терпеть не могу Энрике. Но в чём ему не откажешь, ротирует он состав лихо.
До прихода Матвея в ПСЖ было 3 кипера. Купили 4-го - Сафонова. Для чего ? Для того, чтоб он лавку полировал ?! Это точка зрения - верх наивности. Каталонский идальго наверняка будет поначалу ставить Модного Русского на матчи с догами и на внутренние кубковые игры; ну а ежли тот не ударит в грязь лицом и покажет себя, то будет расти его практика и с более серьёзным соперником.

P.S. Что до моего личного мнения по Сафонову..., то оно сформировано не по РПЛовскому детсаду, а по отбору на ЧМ 2022. И на том отборе наш воротчик оч. неплохо себя показал и со Словакией и со Словенией и с Хорватией.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:52
Луис Энрике просто сказал стандартные слова.
На деле же никто не даст Сафонову быть первым.
Даже в том случае, если он выпрыгнет из трусов.
Мне кажется, что и сам Матвей это понимает.
Capral
Capral
вчера в 18:49, ред.
Ну, это он лукавит. Здесь многое зависит- и от мастерства, и от опыта вратаря. Думаю, здесь, двух мнений быть не может- кто основной вратарь. К тому же, Матвей- немного понтовило, как когдато Дасаев, а это- не всегда полезно для команды. Лучше играть по проще, но надежней.
drug01
drug01
вчера в 18:44
Значит надо больше работать!!!
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