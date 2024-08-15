Луис Энрике высказался о конкуренции Сафонова и Доннаруммы

Главный тренер ПСЖ ответил на вопрос, кто будет основным вратарём парижан в новом сезоне.

Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3. Я хочу видеть своих игроков на тренировках, видеть, как они работают. И они должны быть готовы, когда я дам им шанс.