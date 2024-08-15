Луис Энрике высказался о конкуренции Сафонова и Доннаруммы

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос, кто будет основным вратарём парижан в новом сезоне.
Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3. Я хочу видеть своих игроков на тренировках, видеть, как они работают. И они должны быть готовы, когда я дам им шанс.
До прихода Матвея в ПСЖ было 3 кипера. Купили 4-го - Сафонова. Для чего ? Для того, чтоб он лавку полировал ?! Это точка зрения - верх наивности. Каталонский идальго наверняка будет поначалу ставить Модного Русского на матчи с догами и на внутренние кубковые игры; ну а ежли тот не ударит в грязь лицом и покажет себя, то будет расти его практика и с более серьёзным соперником.
P.S. Что до моего личного мнения по Сафонову..., то оно сформировано не по РПЛовскому детсаду, а по отбору на ЧМ 2022. И на том отборе наш воротчик оч. неплохо себя показал и со Словакией и со Словенией и с Хорватией.
До прихода Матвея в ПСЖ было 3 кипера. Купили 4-го - Сафонова. Для чего ? Для того, чтоб он лавку полировал ?! Это точка зрения - верх наивности. Каталонский идальго наверняка будет поначалу ставить Модного Русского на матчи с догами и на внутренние кубковые игры; ну а ежли тот не ударит в грязь лицом и покажет себя, то будет расти его практика и с более серьёзным соперником.
P.S. Что до моего личного мнения по Сафонову..., то оно сформировано не по РПЛовскому детсаду, а по отбору на ЧМ 2022. И на том отборе наш воротчик оч. неплохо себя показал и со Словакией и со Словенией и с Хорватией.