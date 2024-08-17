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«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах Йоро с ногой

вчера, 12:17

«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах защитника Лени Йоро со стопой.

Проблемы футболиста со здоровьем выявили на медосмотре.

За Йоро заплатили 62+8 миллионов евро.

Игрок выбыл после матча с «Арсеналом» на 3 месяца.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:28, ред.
Странно, еще и за такие деньги. Если только сильно уверенны были что принесет много пользы команде.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:33
«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах Йоро с ногой
Ведь когда его и остальных презентовали в Театре мечты он был на костылях
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:24
И все равно приобрели игрока. Наверно..в лазарете места пустуют.... Ну теперь понятно..почему Йоро все таки не перешёл в Реал ..Перес такое не допустит бы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:23
Думали, что все ни так плохо...
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