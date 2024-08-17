«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах Йоро с ногой

«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах защитника Лени Йоро со стопой.
Проблемы футболиста со здоровьем выявили на медосмотре.
За Йоро заплатили 62+8 миллионов евро.
Игрок выбыл после матча с «Арсеналом» на 3 месяца.
«Манчестер Юнайтед» знал о проблемах защитника Лени Йоро со стопой.
Проблемы футболиста со здоровьем выявили на медосмотре.
За Йоро заплатили 62+8 миллионов евро.
Игрок выбыл после матча с «Арсеналом» на 3 месяца.
Ведь когда его и остальных презентовали в Театре мечты он был на костылях
Ведь когда его и остальных презентовали в Театре мечты он был на костылях