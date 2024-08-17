Гонсалу Рамуш получил серьёзную травму в матче против «Гавра»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о травме нападающего Гонсалу Рамуша, которую игрок получил в матче 1-го тура Лиги 1 против «Гавра».
Я не врач, но повреждение выглядит серьёзным.
По данным СМИ, форвард травмировал голеностоп.
|Гавр1 : 4Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о травме нападающего Гонсалу Рамуша, которую игрок получил в матче 1-го тура Лиги 1 против «Гавра».
Я не врач, но повреждение выглядит серьёзным.
По данным СМИ, форвард травмировал голеностоп.
Есть Коло Муани..., пусть пашет.
Асенсио надо давать играть..., хотя Энрике бывшего мадридиста, чувствуется, решил загнобить..., от "великого" своего ума. (facepalm)
Есть Коло Муани..., пусть пашет.
Асенсио надо давать играть..., хотя Энрике бывшего мадридиста, чувствуется, решил загнобить..., от "великого" своего ума. (facepalm)