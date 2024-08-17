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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Гонсалу Рамуш получил серьёзную травму в матче против «Гавра»

вчера, 08:38
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о травме нападающего Гонсалу Рамуша, которую игрок получил в матче 1-го тура Лиги 1 против «Гавра».

Я не врач, но повреждение выглядит серьёзным.

По данным СМИ, форвард травмировал голеностоп.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:13
Жаль Рамуша. Был хороший шанс у него закрепиться в основе, Мбаппе ушел, но вот травма подкосила. Здоровья Рамушу!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:51
И понеслось ... !

Есть Коло Муани..., пусть пашет.
Асенсио надо давать играть..., хотя Энрике бывшего мадридиста, чувствуется, решил загнобить..., от "великого" своего ума. (facepalm)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51
Шанс для Сафонова, вдруг переквалифицируется))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Жалко.только начался чемпионат и такая потеря.
drug01
drug01
вчера в 09:21
Вот так первая игра и такая травма!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:52
Стремно в первой же игре получить травму!Здоровья парню
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:51
Конкретно скажет медицинский штаб
Гость
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