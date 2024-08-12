Фабрегас рассказал о травме Варана

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас рассказал о характере травмы защитника «бело-голубых» Рафаэля Варана.
Да, это травма. Мне очень жаль Рафаэля, он перенёс много травм за свою карьеру. Он должен играть, он должен начать получать минуты на поле. Кажется, он повредил колено, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного – сначала мы должны проконсультироваться с врачами.
Напомним, Варан получил травму в матче 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, по пенальти 3:4).
Фабрегас, так спросил бы у Варана.
Фабрегас, так спросил бы у Варана.