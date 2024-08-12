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Фабрегас рассказал о травме Варана

вчера, 10:52
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 1Логотип футбольный клуб КомоКомоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас рассказал о характере травмы защитника «бело-голубых» Рафаэля Варана.

Да, это травма. Мне очень жаль Рафаэля, он перенёс много травм за свою карьеру. Он должен играть, он должен начать получать минуты на поле. Кажется, он повредил колено, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного – сначала мы должны проконсультироваться с врачами.

Напомним, Варан получил травму в матче 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, по пенальти 3:4).

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Alex_67
Alex_67
вчера в 11:09
Кажется он повредил колено...
Фабрегас, так спросил бы у Варана.
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