Фабрегас рассказал о травме Варана

Главный тренер «Комо» рассказал о характере травмы защитника «бело-голубых» .

Да, это травма. Мне очень жаль Рафаэля, он перенёс много травм за свою карьеру. Он должен играть, он должен начать получать минуты на поле. Кажется, он повредил колено, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного – сначала мы должны проконсультироваться с врачами.