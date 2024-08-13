Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниСША. МЛС 2024

Месси продолжает тренироваться индивидуально в «Интер Майами»

вчера, 10:58

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о ходе восстановления нападающего команды Лионеля Месси.

Футболист получил травму в финале Кубка Америки и пропустил несколько последних матчей клуба.

Лео прогрессирует, как и ожидалось, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться в группу. Он продолжает работать отдельно.

Отсутствие Лео влияет на нас по-разному. Иногда оно усугубляется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда нет его одного, это существенный фактор. Мы стремились создать не только конкурентоспособную команду, но и состав.

Когда все доступны, мы гораздо более надёжны и способны по-настоящему конкурировать. Наш приоритет — как можно быстрее разрешить ситуацию с Лео, сохраняя при этом нашу конкурентоспособность в его отсутствие.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фабрегас рассказал о травме Варана
12 августа
Варан получил травму в первом матче за «Комо» и покинул поле на 23-й минуте
12 августа
Грилиш пропустит матч за Суперкубок Англии
10 августа
Официально«Интер» сообщил, что де Врей получил травму
09 августа
Агент Головина рассказал о нынешнем состоянии игрока
07 августа
Защитник «Манчестер Юнайтед» Йоро выложил фото из больницы после операции
07 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
ru498z9utm89
ru498z9utm89 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:51
Топ)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:34
Торопиться с возвращением ненужно.... успеет еще поиграть.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:27
Быть в форме - святое дело для спортсмена..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Подготовка идет полным ходом))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 