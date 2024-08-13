Месси продолжает тренироваться индивидуально в «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о ходе восстановления нападающего команды .

Футболист получил травму в финале Кубка Америки и пропустил несколько последних матчей клуба.

Лео прогрессирует, как и ожидалось, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться в группу. Он продолжает работать отдельно.

Отсутствие Лео влияет на нас по-разному. Иногда оно усугубляется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда нет его одного, это существенный фактор. Мы стремились создать не только конкурентоспособную команду, но и состав.

Когда все доступны, мы гораздо более надёжны и способны по-настоящему конкурировать. Наш приоритет — как можно быстрее разрешить ситуацию с Лео, сохраняя при этом нашу конкурентоспособность в его отсутствие.