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В «Крылья Советов» перейдёт хорватский защитник

вчера, 17:04

Защитник Доминик Ороз продолжит карьеру в «Крыльях Советах». С игроком согласован трёхлетний контракт. На этой неделе Ороз прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения.

Первого июля 23-летний хорват покинул «Витесс». В прошедшем сезоне Ороз сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Нидерландов, в которых набрал 3 результативных балла (2 гола и ассист) и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Крыльях Советах» рассказали, как проходит процесс восстановления полузащитника Бенхамина Гарре.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:22
Несмотря на молодой возраст, Ороз уже сыграл 12 тысяч минут во всех турнирах, 2600 минут приходятся на юношескую лигу (до 18), но даже на этом уровне играл в юношеской Лиге UEFA. Очень большой послужной список у игрока. Где посмотреть? Я смотрю на трансфермаркете, раздел - подробная статистика выступлений. Опытный игрок, в свои 23 играл в ЛЧ, ЛЕ, ЛК, успел в Бундеслиге появиться на поле, правда ненадолго.

Я думаю, что легко выиграет любую конкуренцию в Крыльях и станет игроком основы в ближайшее время. И как Крылья смогли его уговорить? Обещали золотом и драгоценными камнями платить?

Отличный трансфер, Крылья! Не терпится уже посмотреть на него на поле
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:29
Правильно, оборону нужно усилить "КС", с такой обороной можно и вылететь из РПЛ, 10 пропущенных мячей за пять матчей, это очень плохой показатель.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:33
- Рад за Самару. Игроку - удачи. А вот в Факеле - никто и не собирается что-то делать, чтобы спасти команду от вылета... Ну поменяли тренера - и что? Не он же играет? И он не старик Хоттабыч, чтобы вернуть игрокам - "пенсионерам" былую молодость. Грустно... Новый стадион явно пошёл не ко двору...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:28
Это не сделает Крылья Советов сильнее.
Просто в очередной клуб потратил деньги.
Причём деньги не заработанные, а полученные.
В Самарской области нет стратегии развития футбола.
Для руководства региона КС просто дорогая игрушка.
Которая лишь подчёркивает их высокий статус.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:17
Центральный защитник был нужен, будем надеяться что Доминик себя проявит с самой лучшей стороны
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:09
Самарцам надо качественно усилится ..старт чемпионата провален. Надо подняться со дна
Гость
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