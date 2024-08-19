В «Крылья Советов» перейдёт хорватский защитник

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вчера, 17:04

Защитник продолжит карьеру в «Крыльях Советах». С игроком согласован трёхлетний контракт. На этой неделе Ороз прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения.

Первого июля 23-летний хорват покинул «Витесс». В прошедшем сезоне Ороз сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Нидерландов, в которых набрал 3 результативных балла (2 гола и ассист) и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Крыльях Советах» рассказали, как проходит процесс восстановления полузащитника Бенхамина Гарре.