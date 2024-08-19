В «Крылья Советов» перейдёт хорватский защитник

Защитник Доминик Ороз продолжит карьеру в «Крыльях Советах». С игроком согласован трёхлетний контракт. На этой неделе Ороз прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения.
Первого июля 23-летний хорват покинул «Витесс». В прошедшем сезоне Ороз сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Нидерландов, в которых набрал 3 результативных балла (2 гола и ассист) и получил 11 жёлтых карточек.
Ранее в «Крыльях Советах» рассказали, как проходит процесс восстановления полузащитника Бенхамина Гарре.
Я думаю, что легко выиграет любую конкуренцию в Крыльях и станет игроком основы в ближайшее время. И как Крылья смогли его уговорить? Обещали золотом и драгоценными камнями платить?
Отличный трансфер, Крылья! Не терпится уже посмотреть на него на поле
Я думаю, что легко выиграет любую конкуренцию в Крыльях и станет игроком основы в ближайшее время. И как Крылья смогли его уговорить? Обещали золотом и драгоценными камнями платить?
Отличный трансфер, Крылья! Не терпится уже посмотреть на него на поле