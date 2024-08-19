Соболев отказал клубу РПЛ

«Химки» хотели арендовать нападающего «Спартака» Александра Соболева. Однако данный вариант не устроил московский клуб и самого игрока.
Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл один матч. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро.
Есть СПОСОБНОСТИ, которые работают только вкупе с предельной самоотдачей на поле.
Что же касается Ваших слов "Не думаю, что Соболев так быстро вдруг разучился играть", то здесь. по моему мнению выгладит так: СНАЧАЛА обнаглел - ПОТОМ начал "звездиться" безо всяких на то оснований, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - перестал играть.
Вон, Станкович тоже НЕ разучился играть: как о КЛАССНО ПЯТКОЙ мяч обработал. когда круглый в его сторону летел, а? ))
ВЫ знаете моё мнение: именно ЭТОТ игрок Спартаку не нужен.
Да, СТОЛБ бы не помешал, но только УЖЕ не дельфин.
БОЕЦ НУЖЕН!
Есть СПОСОБНОСТИ, которые работают только вкупе с предельной самоотдачей на поле.
Что же касается Ваших слов "Не думаю, что Соболев так быстро вдруг разучился играть", то здесь. по моему мнению выгладит так: СНАЧАЛА обнаглел - ПОТОМ начал "звездиться" безо всяких на то оснований, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - перестал играть.
Вон, Станкович тоже НЕ разучился играть: как о КЛАССНО ПЯТКОЙ мяч обработал. когда круглый в его сторону летел, а? ))
ВЫ знаете моё мнение: именно ЭТОТ игрок Спартаку не нужен.
Да, СТОЛБ бы не помешал, но только УЖЕ не дельфин.
БОЕЦ НУЖЕН!