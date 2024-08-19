Соболев отказал клубу РПЛ

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вчера, 14:03

«Химки» хотели арендовать нападающего «Спартака» . Однако данный вариант не устроил московский клуб и самого игрока.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл один матч. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро.