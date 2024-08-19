Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Соболев отказал клубу РПЛ

вчера, 14:03

«Химки» хотели арендовать нападающего «Спартака» Александра Соболева. Однако данный вариант не устроил московский клуб и самого игрока.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл один матч. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Актюркоглу не хочет играть в России
Вчера, 13:26
Нагорных: «Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться»
Вчера, 12:38
Нападающий «Ахмата» переходит в махачкалинское «Динамо»
Вчера, 10:54
«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Актюркоглу
18 августа
Слухи«Локомотив» и ЦСКА не интересуются Бека Бека
18 августа
Российский форвард может перейти в «Майнц» из Бундеслиги
18 августа
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:12
CapralCapral
Могу сказать, что Соболев изначально из КС должен был перейти в ЦСКА, все было согласовано, в том числе и личный контракт, но в последний момент вмешался его агент и потребовал от Гинера комиссионные 1, 5 млн евро. Гинер в таких вопросах пунктуален и послал агента на.... Спартак ( Федун) нашел такие деньги и перехватил его. Но я все же думаю, что поскольку у него контракт со Спартаком, там сделают все, чтобы такой игрок не перешел к принципиальному сопернику. Так что такой вариант мне кажется маловероятным. Несмотря на его привлекательность.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:03
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
Так... предполагаю...))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:59
Намекаете, что Соболев уже в Японии?)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:10
НОВОСТЬ ДНЯ! ))

"В Японии сексуально озабоченный дельфин уже два года насилует отдыхающих на киотских пляжах, его жертвами стали 47 человек, пишут местные СМИ. Со слов пострадавших, «одинокий, сексуально неудовлетворённый дельфин» сначала кусает людей за руки, а потом пытается затолкать их под воду, чтобы уже там «прижаться половыми органами»".
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
ОН - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ, в настоящее время выступающий за ФК Спартак Москва!
А болельщицкая любовь... Она распространяется на игрока только на ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, пока спортсмен - ДЕЙСТВУЮЩИЙ игрок команды.
Вот, когда "завяжет" с футболом в качестве игрока, тогда и будем вспоминать, что и как он сделал для команды.
Возможно, что некоторые и всплакнут. ))
А то у Вас получается, что прямо сейчас, можно и Титова с Тихоновым, Аленичевым на поле за КБ в основе выпускать постоянно, предварительно, "для затравки и любви" на табло перед матчами Спартака всё время крутить ролики с их участием из цикла "когда мы были молодыми"??? ))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 16:39
Ну ничего страшного. Годика два посидит, а там глядишь и никому не нужным свободным агентом станет
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:33
А ничего, что он один из авторов мячей в финале кубка? И вообще, принес- немало пользы Спартаку. Или только осуждать умеем???
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:30
Так у него СНАЧАЛА - "срубить", а уже ПОТОМ - "исполнять в полной мере свои трудовые функции".
Вот за ЭТО его и не любят многие.
И я в том числе. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:12
Ну вот- срубить бабла и тп. Именно об этом я и написал, что не следует за это осуждать, даже- если это так. Так в чём я неправ?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07
А ХДЕ я написал о "преданности клубу"???
Она, конечно, тоже бы НЕ помешала, да ладно...
Как говорится, за неимением гербовой...
Я писал о ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ в самом конструктивном понимании этого слова.
Пришёл в клуб, подписал контракт, по которому ОБЯЗАН КАЧЕСТВЕННО ОТРАБОТАТЬ весь срок, получая ГИГАНТСКОЕ, по общероссийским меркам, бабло - будь любезен, ТРУДИСЬ!
А дельфин по натуре, как я понял, обычная лимитА, которая приехала в первопрестольную хоть чем, хоть как срубить бабла, а, вот, "СКОКА БАБЛА" ему нужно, чтобы сказать "ХВАТИТ", он не придумал.
Нет, есть отличные молодые люди у нас, в провинции, которые в столицы едут за тем, чтобы совершенствоваться, при этом, естественно повышая свой материальный достаток.
Но у дельфина, как я понял, на первом месте было БАБЛО, а уж на ДЕСЯТОМ...
Да что там говорить - из него "звезду" мама делала....
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:58
Увеличение вариантов в атаке это всегда плюс и мне всегда нравились мощные напы, в том числе и Соболев когда он пахал, когда реально приносил пользу.
derrik2000
derrik2000 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 15:55
Так "столб" нужен просто для увеличения вариантов в атаке.
НО многие гейропейские "звёздные" команды такого "столба" не имеют и - НИ-ЧЕ-ГО!
Прекрасно и БЕЗ оного играют и побеждают.
derrik2000
derrik2000 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:53
Так я же и написал, что ОСОБОГО ТАЛАНТА у него нет.
Есть СПОСОБНОСТИ, которые работают только вкупе с предельной самоотдачей на поле.
Что же касается Ваших слов "Не думаю, что Соболев так быстро вдруг разучился играть", то здесь. по моему мнению выгладит так: СНАЧАЛА обнаглел - ПОТОМ начал "звездиться" безо всяких на то оснований, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - перестал играть.
Вон, Станкович тоже НЕ разучился играть: как о КЛАССНО ПЯТКОЙ мяч обработал. когда круглый в его сторону летел, а? ))
ВЫ знаете моё мнение: именно ЭТОТ игрок Спартаку не нужен.
Да, СТОЛБ бы не помешал, но только УЖЕ не дельфин.
БОЕЦ НУЖЕН!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 15:49
Причём вообще тут Жозе, если он выходит на замену??? Игра с одним напом, в основе Угальде, который регулярно забивает. Что Соболев, что Жозе, это игроки подмены для Угальде.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:41
Добрый день!!!
Ну а где, Вы видели, в нынешние времена- преданность клубу, эмблеме и тп? Да, возможно, перехал в Спартак, в Москву, да и деньги лишними не бывают... Вот за это, я его точно не осуждаю. Даже в советское время, футболисты переезжали в столицу ради квартиры, машины и тд. Вспомнить, как Лобановский переманивал игроков из переферии. Щербицкий сразу давал квартиры, нужным Лобану игрокам. Тот же, Л.Буряк, лично рассказывал, да и не только он...

Другое дело, если Станкович не видит его в составе, тогда конечно- дело плохо. Ну а кого, он видит на месте Соболя, Жозе, который никак не впишется в игру КБ? Я не смею критиковать действия ГТ Спартака, но поменять, энергичного и подвижного Соболева на возрастного Жозе, на сегодня, видится мне- нелогичным ходом... А по поводу меркантильности, ну мы же помним советское время и тот подход к футболу, и видим, что происходит сейчас...)))

Удачи Спартаку- с Соболевым или без него!!!!!!!
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:39
Значит надо создавать игру по типу Барсы, там не было никаких столбов. Справлялись же. Понятно, что очень сложно, но других вариантов нет.
Да и с автобусами Соболев не так уж и полезен всегда был, чтобы говорить, что вот не хватило того кто может продавить.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 15:35
Думаю, Станкович ещё всё и увидел в матче с Оренбургом. Не заметить, что Соболев в ужасном состоянии невозможно.
Валерыч
Валерыч ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 15:35
Не думаю, что Соболев так быстро вдруг разучился играть. Скорее всего, уже был какой-то конфликт или назревал, поэтому Соболев и начал "валять дурака". А кто должен улаживать этот конфликт, как не руководство и главный тренер?
Ладно. А кто теперь будет продавливать оборону, если Соболев не может (или не хочет?) Угальде что-ли с его-то ростом и весом?
derrik2000
derrik2000 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:29
Ну, не знаю, насколько здравомыслие Станковича мешает вернуть дельфина в основу, но то, что сам дельфин после где-то месяцев 5 после перехода в Спартак, как говорит молодёжь, "берега попутал", это точно.
Ему-то, собственно, не переход именно в Спартак в своё время нужен был, а просто возможность уехать "в столицы" из географической и футбольной глубинки.
Просто выбор ЕГО АГЕНТА был в пользу Спартака. только и всего.
Новое поколение - новое мЫшление при ОТСУТСТВИИ КАКОЙ-ЛИБО ИДЕОЛОГИИ, кроме как идеологии бабла.
А игрок-то, по моему мнению, так себе.
Без ЕЖЕМИНУТНОГО СТАРАНИЯ на футбольном поле, совсем "шлаковый".
Только что - "СТОЛБ".
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 15:28
Это не тренер создал эту ситуацию ,а сам соболь почему кто то должен к нему подход искать,ему надо пусть ищет.Не был бы оленем поговорил с Станковичем
Capral
Capral
вчера в 15:26
Анатолий Кандауров.
Согласен конечно, придерживаюсь похожих взглядов. Всегда обидно, когда пропадает талантливый игрок, коим, Соболев безусловно является. У парня отлично развито голевое чутье, он тонко чувствует позицию, он невероятно маневренный форвард, что, для столба- вообще редчайший случай!!! Соболь может одинаково успешно менять фланги, что он доказывал неоднократно, и прежде всего в матчах с Динамо- для которого, Соболев является страшным сном...

Пока, трудно сказать, будут ли предложения из Европы, но если не сложиться в Спартаке, не хотели бы, в вашем клубе обратить на него внимание? Думаю, такой футболист- пришелся бы ко двору вашей многострадальной команде!!! Тем более, ЦСКА- так нуждается в острых нападающих, а Соболев способен усилить армейскую атаку. Вобщем, от всей души- пожелаю Александру найти свой клуб и доказать, всем своим нодоброжилателям, что еще может пошуметь!!! Удачи ему!!!!!!!

p.s.Может, лучше найти деньги на Соболева, чем покупать, кого попало...
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
Где в прошлом сезоне был Соболев в матчах где нужно было продавливать оборону соперников??? Просто бесполезен был. Он вообще ерундой занимался, возомнил себя Марадонной, пытаясь обводить по 5 человек. В итоге сплошные потери. От самого мяч на 10 метров отскакивает при приёме. Пас даже ближнему на 3 метра не мог отдать точно. Такой Соболев Спартаку не нужен. Всегда был за него, в любых ситуациях, но с каждым годом он всё хуже и хуже играет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:12, ред.
Очень жаль, что руководство "Спартака" и главный тренер Станкович не могут найти общий язык с Соболевым и уладить весь этот конфликт. Это бы было в интересах самого клуба. "Спартак" первые 5 матчей играл со слабыми командами, далее предстоят уже гораздо более сложные матчи с серьёзными и сильными соперниками, где Соболев бы очень пригодился, как крупногабаритный и рослый форвард таранного типа, чтобы продавливать оборону соперников и выигрывать верховые единоборства. Да и вообще высокорослый форвард нужен, чтобы варьировать атаку и разнообразить тактику. Это - вообще-то азы футбола, азы построения сильной и гибкой команды. Что касается, Жозе выглядит явно слабее Соболева, да ещё с лишним весом и ему уже скоро 33. Об этом тоже не нужно забывать. Хотелось бы видеть побольше здравомыслия и разумности и в действиях руководства и в действиях Станковича, как главного тренера.
thw358mmjfxf
thw358mmjfxf
вчера в 15:11
Типичный пример того, как спартак губит нормальных футболистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:04
CapralCapral
Как я вижу и понимаю ситуацию. к сожалению, в Европе точно нет. Там люди щепетильные в этих вопросах. Что касается РПЛ, то ни в коем случае его не отдадут конкурентам. И. наконец. КБ. По виду и поведению Станкович очень упертый мужик и на попятную не пойдет. Поэтому, лично я не вижу приемлемого для всех выхода из этой ситуации. Могу только сказать твердо. Соболе должен играть обязательно!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 14:35
Спартаку абсолютно комфортно без прошлогоднего деградирующего Соболева. Который разучился по воротам попадать, обрабатывать мячи и делать точные пасы. Сейчас основной нап это Угальде. Всё равно Станкович не собирается играть в двух напов. И Жозе выходить лишь на замену.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:32
Это проблема Соболева.
Он эту проблему создал себе сам.
Видимо слишком свой гонор проявил.
А теперь рассматривает предложение Химок.
Capral
Capral
вчера в 14:24
Если бы перешел в Химки- то точно усилил бы команду, но как игрок, потерял бы Уважение, потому что Достоин большего. Жаль, что в Спартаке не нашлось ему места... Пока, Жозе- точно, ничем не лучше, а Спартаку не хватает игрока, такого плана, как Соболев. Не теряю Надежду, увидеть Соболева, снова на острие атаки КБ!!! Но, если это невозможно- пожелаю Соболю, найти Достойный себе клуб- лучше всего в Европе!!! Вобщем- Удачи ему!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 14:06
Можно завершать карьеру!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 