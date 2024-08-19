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Тикнизян отреагировал на слухи о том, что он может покинуть «Локомотив»

вчера, 14:26

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «железнодорожников».

Ключевое слово — это «слухи». До меня ничего не доходило. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», и мы сядем, и как всегда честно, смотря друг другу в глаза, поговорим. И после разговора примем решение, что если надо уходить, то я уйду. Если на меня рассчитывают, в меня верят, то я здесь. На данный момент ситуация такая. У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя» (смеётся). Я игрок «Локомотива».

Напомним, гол Тикнизяна принёс «красно-зелёным» победу в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:21
нету спроса-то ...
kbq7mchh6s3p
kbq7mchh6s3p
вчера в 15:06
Тикнизян очень посредственный игрок, все слухи о его пеерезде в Европу сплошные фейки.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:02
Дыма без огня не бывает, но, я, тоже надеюсь, что это- только слухи.
Вещий
Вещий
вчера в 14:43
" Сколько слухов наши уши поражают..."...... надавать бы по попе кто это высасывает из пальца...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:38
Агента работа...
Я имею ввиду слухи.
Зачем Тикнизяну это надо?
Хочет новый улучшенный контракт.
Но проблема в том, что спроса на него нет.
Гость
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