Тикнизян отреагировал на слухи о том, что он может покинуть «Локомотив»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «железнодорожников».

Ключевое слово — это «слухи». До меня ничего не доходило. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», и мы сядем, и как всегда честно, смотря друг другу в глаза, поговорим. И после разговора примем решение, что если надо уходить, то я уйду. Если на меня рассчитывают, в меня верят, то я здесь. На данный момент ситуация такая. У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя» (смеётся). Я игрок «Локомотива».