Тикнизян отреагировал на слухи о том, что он может покинуть «Локомотив»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «железнодорожников».
Ключевое слово — это «слухи». До меня ничего не доходило. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», и мы сядем, и как всегда честно, смотря друг другу в глаза, поговорим. И после разговора примем решение, что если надо уходить, то я уйду. Если на меня рассчитывают, в меня верят, то я здесь. На данный момент ситуация такая. У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя» (смеётся). Я игрок «Локомотива».
Напомним, гол Тикнизяна принёс «красно-зелёным» победу в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА.
Я имею ввиду слухи.
Зачем Тикнизяну это надо?
Хочет новый улучшенный контракт.
Но проблема в том, что спроса на него нет.
Я имею ввиду слухи.
Зачем Тикнизяну это надо?
Хочет новый улучшенный контракт.
Но проблема в том, что спроса на него нет.