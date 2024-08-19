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Нагорных: «Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться»

вчера, 12:38

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника «красно-зелёных» и сборной России Дмитрия Баринова.

Закончилась ли история с Бариновым и «Алавесом»? Пока вроде бы нет ничего, как вы видели, Дима после матча с ЦСКА вывел новое поколение на поле (сына). Новых предложений не поступало. Это наш капитан, наш игрок. Я не могу точно сказать по предложению от «Алавеса», если что-то и было, то, наверное, неадекватное. Готовы ли расстаться с ним в летнее трансферное окно? Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться, потому что вся команда сегодня является единым боевым коллективом.

Ранее Баринов сообщал, что может продолжить карьеру в Испании.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:37
останется, не востребован
adekvat
adekvat
вчера в 13:25
Кому он нужен в Испании ?
jh59bpu6qtmf
jh59bpu6qtmf
вчера в 12:43
Да какая там Испания, один уже уехал, только позорится там.
Вещий
Вещий
вчера в 12:40
Пусть пока остается в Локо, по крайней мере до зимы...
Гость
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