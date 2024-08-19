Нагорных: «Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о будущем полузащитника «красно-зелёных» и сборной России .

Закончилась ли история с Бариновым и «Алавесом»? Пока вроде бы нет ничего, как вы видели, Дима после матча с ЦСКА вывел новое поколение на поле (сына). Новых предложений не поступало. Это наш капитан, наш игрок. Я не могу точно сказать по предложению от «Алавеса», если что-то и было, то, наверное, неадекватное. Готовы ли расстаться с ним в летнее трансферное окно? Мы сейчас ни с кем не готовы расстаться, потому что вся команда сегодня является единым боевым коллективом.