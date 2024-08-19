Моуриньо рассказал об адаптации к чемпионату Турции

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал об адаптации к турецкой Супер-Лиге.
Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моим отношением к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они касаются культуры.
Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда как иностранец. Не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня просто есть опыт.
и топ-клубам он не интересен...
эьто в 2000 по 2010 Моуринью считался одним из самых лучших тренеров в 21-м веке....но сегодня старый вариант Жозе больше не работает.
ни Манчестер Юнайтед, и ни Тоттенхэме...
в Роме тем более.
Жозе скатится низ, когда как его конкуренты _ Гварлиола, Клопп и Анчелотти
сделают свои команды чемпионами.
Португалец больше ничего не придумал, как действовать на контратаках, рассчитывая на индивидуальность своих лидеров.
только вставит автобус.
поэтому разучился побеждать топовых соперников...и даже нетоповых.
например, таких команд как Лилль.
и топ-клубам он не интересен...
эьто в 2000 по 2010 Моуринью считался одним из самых лучших тренеров в 21-м веке....но сегодня старый вариант Жозе больше не работает.
ни Манчестер Юнайтед, и ни Тоттенхэме...
в Роме тем более.
Жозе скатится низ, когда как его конкуренты _ Гварлиола, Клопп и Анчелотти
сделают свои команды чемпионами.
Португалец больше ничего не придумал, как действовать на контратаках, рассчитывая на индивидуальность своих лидеров.
только вставит автобус.
поэтому разучился побеждать топовых соперников...и даже нетоповых.
например, таких команд как Лилль.