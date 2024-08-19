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Моуриньо рассказал об адаптации к чемпионату Турции

вчера, 18:49

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал об адаптации к турецкой Супер-Лиге.

Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моим отношением к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они касаются культуры.

Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда как иностранец. Не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня просто есть опыт.

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Все комментарии
tdgj2shuse23
tdgj2shuse23
вчера в 22:15
Культура конечно местная, ему явно не подходит, с его то повидением
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:40
моуриньо больше не топ-тренер.
и топ-клубам он не интересен...
эьто в 2000 по 2010 Моуринью считался одним из самых лучших тренеров в 21-м веке....но сегодня старый вариант Жозе больше не работает.
ни Манчестер Юнайтед, и ни Тоттенхэме...
в Роме тем более.
Жозе скатится низ, когда как его конкуренты _ Гварлиола, Клопп и Анчелотти
сделают свои команды чемпионами.
Португалец больше ничего не придумал, как действовать на контратаках, рассчитывая на индивидуальность своих лидеров.
только вставит автобус.
поэтому разучился побеждать топовых соперников...и даже нетоповых.
например, таких команд как Лилль.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Он решил освоить ещё одну команду. Пожелаем ему удачи!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
В первой же игре жёлтую уже получил за язык свой))) адаптация проходит по плану)))
6gewcv48h8bg
6gewcv48h8bg
вчера в 19:23
Жозе Моуриньо, один из величайших тренеров современности, столкнулся с новыми вызовами в турецкой Суперлиге. Страсть, любовь и профессионализм Моуриньо не вызывают сомнений, однако адаптация к культурным особенностям страны является ключевым фактором успеха. Как иностранец, Моуриньо должен адаптироваться к новым условиям, чтобы достичь высот в незнакомой среде.
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