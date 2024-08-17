Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

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сегодня, 16:30

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отдыхает в теплых местах.

Алессандро Дель Пьеро же выбрал каменные джунгли — посетил Нью-Йорк.

Лидер «Интера Майами» Лионель Месси позагорал на яхте со своей женой.

Неймар провел время с детьми, поиграв в боулинг и проверив свои силы на боксерской груше.

Новобранец «Лос-Анджелес Гэлакси» Оливье Жиру осваивается на новом месте.

Новичок «Милана» Альваро Мората предпочитает передвигаться на электросамокате.

Легенда «Ювентуса» Давид Трезеге посетил парижский Диснейленд.

Стиляга дня. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Иван Ракитич продолжает наслаждаться прогулками со своей семьей.

Полузащитник «Сеула» Джесси Лингард сходил в детскую комнату отдыха со своей дочерью.

Хотите почувствовать себя старым? Дочери Фернандо Морьентеса исполнилось 23 года.

Полузащитник же «Астон Виллы» Леон Бэйли отпраздновал 27-й день рождения.

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди попробовал свои силы в гольфе.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес показал своих самых верных болельщиков.

У футболиста «Зенита» Андрея Мостового тоже есть такой фанат. Недавно игрок, кстати, объяснил, почему решил сменить имидж.

Как и у бывшего защитника «Интера» Лусио.

На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь последними летними вечерами, друзья! Берите пример с голкипера «Ливерпуля» .