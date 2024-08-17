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Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:30
Месси

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отдыхает в теплых местах.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Алессандро Дель Пьеро же выбрал каменные джунгли — посетил Нью-Йорк.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Лидер «Интера Майами» Лионель Месси позагорал на яхте со своей женой.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Неймар провел время с детьми, поиграв в боулинг и проверив свои силы на боксерской груше.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Новобранец «Лос-Анджелес Гэлакси» Оливье Жиру осваивается на новом месте.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Новичок «Милана» Альваро Мората предпочитает передвигаться на электросамокате.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Легенда «Ювентуса» Давид Трезеге посетил парижский Диснейленд.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Стиляга дня. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Иван Ракитич продолжает наслаждаться прогулками со своей семьей.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Полузащитник «Сеула» Джесси Лингард сходил в детскую комнату отдыха со своей дочерью.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Хотите почувствовать себя старым? Дочери Фернандо Морьентеса исполнилось 23 года.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Полузащитник же «Астон Виллы» Леон Бэйли отпраздновал 27-й день рождения.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди попробовал свои силы в гольфе.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес показал своих самых верных болельщиков.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

У футболиста «Зенита» Андрея Мостового тоже есть такой фанат. Недавно игрок, кстати, объяснил, почему решил сменить имидж.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

Как и у бывшего защитника «Интера» Лусио.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь последними летними вечерами, друзья! Берите пример с голкипера «Ливерпуля» Алиссона.

Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю Месси с женой на яхте, Неймар — в боулинге. Как футболисты провели эту неделю

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 20:40
Но смотрится как то стремно такой стиль..
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:21
Джуд в ЛВ, видно знает толк в стиле.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:34, ред.
Интересно, сколько циферек выбил Неймар? 100? 200? Или сломал руку об грушу и заплакал? С Неймаром не удивлюсь, что груша дала сдачи 🤭
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:31
Когда Лингард упал с дочкой в эти мячики , видно , что на это мгновение он тоже стал ребёнком...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:28
Красиво жить не запретишь. Фотки конечно классные...
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