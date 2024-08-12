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Нападающий «Спартака» работает с диетологами

вчера, 16:41

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами. Специалисты помогают игроку набрать форму. Напомним, Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.

В текущем сезоне 32-летний бразилец провёл три матча.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
Жировая прослойка это зло)...если она толще 1 см....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:53
А за счёт "жировой прослойки"?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:58
Виллиан Жозе ,спустя месяц работы с диетологами . )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:46
Заставить съесть его 10 кг. не мытой сливы и всё будет тип-топ !
Futurista
Futurista
вчера в 18:34
Диетологи выпрашивают у Семака мясо для бразильцев Зенита)...
Juriur
Juriur
вчера в 18:28
Разве можно в Тарасовке похудеть?
t7hbfzrbvcyf
t7hbfzrbvcyf
вчера в 18:06
Неужели во всей Бразилии для Спартака нашелся только жирный?
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 17:53
Парная в дружеской спартаковской компании .....и трети веса как не бывало!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:36
Наверное Жозе набил кишку идя в Россию , думая что здесь голодно , холодно и медведи пьяные ходят с гармошками...)))
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:21
Набрать нужный вес мышечной массы более сложная задача чем сбросить лишний вес...особенно после 50-ти...не каждому хироманту под силу)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:16
70 маловато, вот 72-73 в самый раз)
Guzhel
Guzhel
вчера в 16:55
Лучше его отдать в борьбу сумо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:51
Возможно это с пользой дела.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:51
Установить ему срок приведения веса в соответствии требованиям.
Если не сбросит, расторгать контракт - хватит откармливать
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:48
- Хоть я и не диетолог, но сам себя держу в форме. Мне 54 года. Рост - 180 см, вес - 70 кг. Всё же просто. Меньше "жрать" - больше физических упражнений. И никаких проблем!
Вещий
Вещий
вчера в 16:46
В парилку его и так несколько раз и несколько дней...
Telanten
Telanten
вчера в 16:45
Тренер с ним должен работать, а не врач по умеренному откорму.
jprxkyd4v2wh
jprxkyd4v2wh
вчера в 16:43
Надо же было такого приобрести.
Гость
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