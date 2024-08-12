Нападающий «Спартака» работает с диетологами

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами. Специалисты помогают игроку набрать форму. Напомним, Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.
В текущем сезоне 32-летний бразилец провёл три матча.
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами. Специалисты помогают игроку набрать форму. Напомним, Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.
В текущем сезоне 32-летний бразилец провёл три матча.
Если не сбросит, расторгать контракт - хватит откармливать
Если не сбросит, расторгать контракт - хватит откармливать