Один получил ножевое ранение, а второй умер из-за алкоголизма. Они воспитывали Роналду, Мбаппе и Ямаля

1723729111

сегодня, 16:38

Узнайте больше об отцах известных футболистов.

Мунир Насрауи – отец Ямаля

Вчера гулял в родном городе, где вырастил на асфальтированных улицах будущую звезду футбола. Мунир сцепился с соседями, обвиняя одного из них в конфликте. Тот якобы облил Насрауи водой. Папа Ямаля вёл себя агрессивно, есть видеозапись. К нему вызвали полицейских. Тяжело определить, был ли Мунир трезвым. Одно из популярных интервью, где пошутил, что Месси должен учиться у Ямаля, давал подшофе. А вчера вечером Насрауи пошёл на конфликт с соседями на парковке. И получил ножевые ранения. Надеемся, с ним всё в порядке. Приписали «критическое состояние», а потом оказалось, что Мунира быстро выписали из больницы. Полиция работает, виновники пойдут под суд. Папа Ямаля был связан с мелкой преступностью. Менял профессии, чтобы прокормить семью. Жизнь мигранта в Испании, если нет тяги или доступа к получению знаний. Мунир мечтал стать футболистом, но слава и деньги у его сына. Насрауи нужна «нянька», чтобы не ввязывался в драки с поножовщиной.

Марк Беллингем – отец Джуда

И Джоба, ведь в семье два профессиональных футболиста. Марк работал полицейским, а потом перешёл в школу, где учился Джуд. Также друзья в шутку называли ирландца «Пеле». На полупрофессиональном уровне Марк Беллингем забил около семи сотен мячей. Никогда не был достаточно хорош, чтобы начать профессиональную карьеру, но Марк на голову превосходил соперников в любительской лиге. Сильный нападающий передал страсть к игре сыновьям. Мама у Джуда тоже обстоятельная женщина – быстро поняла, что именно наследники сделают семью богатой. Дениз следила, чтобы Джуд и Джоб не выросли хулиганами и не забросили футбол. Она живёт в Мадриде со старшим сыном, пока Марк приглядывает за младшим, который играет за «Сандерленд» в Чемпионшипе. Вчера Беллингем стал лучшим игроком победного финала Суперкубка.

Антонио Эрнандес – отец Родри

Претендент на «Золотой мяч» и чемпион Европы из «Манчестер Сити» родился в Мадриде. Его отец Антонио был сыном врача. Сам стал инженером. Семья у Родри не бедная, его увлечение футболом восприняли скептично. Мама Елена, которая работает директором в рекламном агентстве, заставила сына окончить университет. Лишь когда стало понятно, что Родри играет на уровне юношеских сборных Испании, от него отстали. Два брата футболиста, Гонсало и Альваро, тоже с высшим образованием. Первый получил стипендию в США , а второй отправился в один из университетов в Манчестере. Родители у Родри выше среднего класса. Отсюда отсутствие у игрока татуировок и социальных сетей? Не исключено. Инженер Антонио Эрнандес сомневался, что у сына получится в спорте, но давно успокоился. Родри очень крут.

Жозе де Оливейра – отец Винисиуса

Папа у Вини настолько молодой, что можно спутать с его братом. Главный претендент на «Золотой мяч» известен как Винисиус Жуниор. Отец вингера «Реала» торговал подержанными автомобилями. Папе не удавалось разбогатеть, пахал на стройке и ездил на заработки в Сан-Паулу. Семья жила скромно. Футболист рассказывал, что приходилось всюду ходить в бутсах, ведь на кроссовки у родителей не было денег. Традиционная история для Бразилии, невзирая на то, что теперь не все футболисты проходят через испытание фавелами. Но в родном городе Винисиуса у жителей на телефоне приложение, которое сообщает о перестрелках и убийствах, чтобы люди знали, на какую улицу лучше не заходить. Жуниор сразу перевёз семью в Мадрид после перехода в «Реал».

Патрик Кейн – отец Харри

Не знаем, что Патрик Кейн сделал лепреконам, но коварные ирландские мифические существа не отдают футбольное «золото» его сыну Харри. Сын ирландца родился в пригороде Лондона. Кейн ходил в ту же школу, что немного раньше Дэвид Бекхэм. Именно поэтому есть фотография звезды «Реала» с маленьким Харри и его будущей супругой Кети. Они выросли на одной улице. Папа Патрик работал на стройке. Был плотником, стал прорабом. Сыновья ирландца мечтали о футболе, но брат Харри по имени Чарли стал его агентом. У него один клиент, который лишь раз в жизни менял клуб. Кейн благодарит папу, что привил любовь к спорту. От отца Патрика футболист получил физические данные – старик выше и крепче. А вот от матери Ким форвард «Баварии» получил футбольные гены. В её семье было несколько футболистов среднего уровня.

Вильфрид Мбаппе – отец Килиан

Первый ребёнок спортсменов в списке. Камерунец Вильфрид приехал во Францию и стал футбольным тренером в детской школе. Мама Килиана из Алжира, была профессиональной гандболисткой. Файза Ламари не ограждала сыновей от занятий футболом, но требовала от них хорошо учиться. Есть смешное видео, где Килиана отчитывают в школе за плохую успеваемость и за ухо немного тянут. Сейчас бы такого учителя уволили. А спустя пятнадцать лет получили чемпиона мира, новичка «Реала», который забил первый гол за новый клуб в финале Суперкубка УЕФА . Мбаппе благодарен родителям. Теперь его папа Вильфред развёлся с мамой Файзой. Ибрагимович открыто говорил, что родители Мбаппе стали проблемой для карьеры форварда. Вильфрид и Файза не всегда вели себя красиво, зарабатывая на талантливом сыне.

Хорхе Орасио Месси – отец Лионеля

Росарио – опасный город. Несколько лет назад там убили легенду аргентинского футбола Томаса Карловича. У дедушки в очередной раз украли велосипед, но зачем-то ударили старика по голове трубой. Врачи не сумели спасти Томаса. А супермаркет жены Месси в Росарио обстреляли ночью, «передали послание». Брат Лионеля дружил с местными бандитами, из-за чего были проблемы. Семья изначально небогатая. Но затем Хорхе устроился на сталелитейный комбинат. Неплохо зарабатывал, а его мама водила внучка Лионеля в футбольную секцию. А в Каталонию к родственникам рванули, ведь Месси перестал расти. 900 долларов в месяц за гормоны роста – большие деньги, у Хорхе их не было. Затем старший Месси стал детским футбольным тренером и агентом Лионеля. Хорхе всегда был невероятно наглым на переговорах. Связался с Вальдано из «Реала» сразу, как в школе «Барселоны» попытались снизить выплаты семье ребёнка Лионеля. Каждое подписание нового контракта с «Барселоной» начиналось с перелётов Хорхе в Мадрид, Милан и Манчестер. Родители звёзд спорта часто видят в наследниках источник огромной прибыли.

Диниш Авейру – отец Роналду

У Криштиану не было тёплых близких отношений с отцом. Диниша у семьи украл алкоголизм. Авейру работал садовником и трудился на заводе. Настолько сильно пил, что мама Роналду старалась оградить детей от общения. Отец не настаивал. Диниш умер в 2005-м от цирроза печени. Криштиану жалеет, что не смог узнать отца как человека. Также у него не получилось спасти папу от зависимости. А вот старший брат легенды – Уго Авейру, после короткой неудачной карьеры футболиста стал наркоманом. Роналду тогда был ещё маленьким, но мама – донья Долорес, отправила старшего сына в клинику. Лечение прошло успешно, сейчас Уго наслаждается жизнью брата миллиардера. Как видите, большинство известных футболистов из небогатых семей. Мотивация имеет значение. Лишь в странах, где футбол как религия, дети обеспеченных родителей тоже иногда выкладываются на занятиях на сто процентов. Но круче всех оказываются парни из семей рабочих. Сын Роналду недавно встречался с Ямалем, будет брать пример со звезды Евро-2024, ведь тоже хочет стать футболистом.