Известный адвокат дал оценку драке Канчельскиса в баре

Адвокат высказался на тему драки российского специалиста в баре во время чемпионата Европы.

Обычно в таких ситуациях, если примирения участников конфликта не происходит, то далее в рамках доследственной проверки правоохранительные органы должны определить степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Кроме этого, правоохранительным органам нужно будет воссоздать картину происшествия и понять, кто именно был инициатором драки. Другими словами, кто-то один, скорее всего, нападал, а второй — защищался, ведь так зачастую и бывает в подобных ситуациях.

Думаю, что не составит большого труда понять, кто нападал, ведь в подобных заведениях должны быть камеры видеонаблюдения и, скорее всего, было большое количество свидетелей. Все покажут камеры видеонаблюдения и время. Посмотрим, чем закончится эта история.