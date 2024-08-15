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Известный адвокат дал оценку драке Канчельскиса в баре

вчера, 12:00

Адвокат Сергей Жорин высказался на тему драки российского специалиста Андрея Канчельскиса в баре во время чемпионата Европы.

Обычно в таких ситуациях, если примирения участников конфликта не происходит, то далее в рамках доследственной проверки правоохранительные органы должны определить степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Кроме этого, правоохранительным органам нужно будет воссоздать картину происшествия и понять, кто именно был инициатором драки. Другими словами, кто-то один, скорее всего, нападал, а второй — защищался, ведь так зачастую и бывает в подобных ситуациях.

Думаю, что не составит большого труда понять, кто нападал, ведь в подобных заведениях должны быть камеры видеонаблюдения и, скорее всего, было большое количество свидетелей. Все покажут камеры видеонаблюдения и время. Посмотрим, чем закончится эта история.

Ранее сообщалось, что Канчельскис готов забрать заявление.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:28
Капитан Очевидность Жорин.
n8ct4ez682dt
n8ct4ez682dt
вчера в 14:11
Последнее время Канчельскис вообще какой-то дикий стал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
Походу он сам виноват, раз заявление забрал...
Варвар7
Варвар7 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:36
Так он вроде всегда полузащитником был (в этой ситуации похоже тоже)...)
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:21
Кто больше даст на лапу тот и будет защитником!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:20
Иными словами...надо выяснить...
Нападающий Канчельскис.....или защитник
Гость
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