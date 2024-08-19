«Манчестер Сити» изучает возможность возвращения Гюндогана в клуб

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вчера, 22:58

Представители «Манчестер Сити» контактируют с окружением хавбека «Барселоны» на предмет возможного возвращения игрока в стан «горожан».

Каталонцы намерены расстаться с футболистом, сам полузащитник хочет перейти в МС .

Клубы из Катара и Саудовской Аравии также следят за ситуацией.