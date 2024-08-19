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«Манчестер Сити» изучает возможность возвращения Гюндогана в клуб

вчера, 22:58

Представители «Манчестер Сити» контактируют с окружением хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана на предмет возможного возвращения игрока в стан «горожан».

Каталонцы намерены расстаться с футболистом, сам полузащитник хочет перейти в МС.

Клубы из Катара и Саудовской Аравии также следят за ситуацией.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:09
Утка.
У Флика нет нормальной обоймы хавов. А менять живого Гюндо, на хрусталя Ольмо, - такое...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:37
Можно на Канселу обменять
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:46
Бесплатно было бы хорошим усилением!)) получше дновачича, несмотря на последнюю игру хорвата
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:24
Зачем?
Разве что для ротации...
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