«Манчестер Сити» изучает возможность возвращения Гюндогана в клуб

Представители «Манчестер Сити» контактируют с окружением хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана на предмет возможного возвращения игрока в стан «горожан».
Каталонцы намерены расстаться с футболистом, сам полузащитник хочет перейти в МС.
Клубы из Катара и Саудовской Аравии также следят за ситуацией.
У Флика нет нормальной обоймы хавов. А менять живого Гюндо, на хрусталя Ольмо, - такое...
У Флика нет нормальной обоймы хавов. А менять живого Гюндо, на хрусталя Ольмо, - такое...
Разве что для ротации...
Разве что для ротации...