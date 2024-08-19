300 миллионов евро за Мбаппе и 230 миллионов за Салаха. Рейтинг впечатляющих отказов саудовским шейхам

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сегодня, 16:52

Клубы АПЛ и Ла Лиги привыкли говорить «нет».

300 миллионов евро за Килиана Мбаппе из ПСЖ

Вчера Килиан дебютировал в Ла Лиге в матче против «Мальорки». Получилось неудачно, зато на днях забил гол «Аталанте» в финале Суперкубка УЕФА . Выиграл первый в карьере международный трофей на клубном уровне. В «Монако» и ПСЖ такого не было. Мбаппе счастлив, что катарские шейхи отказались от денег саудовских коллег по нефтяному состоянию. Французу давали 700 миллионов евро зарплаты, а парижанам 300 миллионов. Килиан отказался ради мечты поиграть за «Реал». Но ему было просто, ведь забрал у катарцев сотни миллионов евро зарплатой и бонусами за лояльность. Купленная верность улетучилась с переходом в «Реал» свободным агентом.

250 миллионов евро за Винисиуса из «Реала»

Свежая история. Винисиуса пытались сделать символом ЧМ -2034. Как показало поведение Роналду, который после разгрома от команды Малкома – пропустили 4 гола за 17 минут, устроил разнос напарникам, португалец долго в футболе не потянет. Криштиану поможет в пиаре ЧМ -2024, но как символ лиги Винисиус подходит лучше. Пока не показывает напарникам в «Реале», что у них диарея от испуга, как сделал Роналду. Жуниор доволен, что играет в Мадриде. Впрочем, ему дают 1 миллиард евро. Отказаться сложнее, чем Месси, ведь состояние Лионеля перевалило за миллиард евро. Винисиус точно раздумывает над отъездом, а «Реал» набивает ему цену.

230 миллионов евро за Салаха из «Ливерпуля»

ПСЖ легко отказался от продажи Мбаппе. Килиан смеялся после приглашения шейхов из Саудовской Аравии. Винисиусу отказаться сложнее, но бразилец хочет «Золотой мяч». Если получит награду – подумает следующим летом. А вот Салаху было невероятно сложно, ведь он старше. «Ливерпулю» пригодились бы 230 миллионов евро. Но Клопп и руководители клуба сделали всё, чтобы не потерять кудряшку год назад. Теперь у Салаха новая причёска из-за пересадки волос, но старые привычки. Король «Энфилда» отдал голевой пас в непростом поединке против «Ипсвича». У Салаха шикарная статистика в «Ливерпуле», среди легенд клуба. А в Саудовскую Аравию ещё успеет.

130 миллионов евро за Бруну Фернандеша из МЮ

Глейзеры долго думали, ведь трансферная стоимость Бруну почти вдвое ниже, чем предлагали им шейхи. Футболист взял паузу и оценивал приглашение. Фернандеш честно рассказал, что мог переехать в Саудовскую Аравию. Ему давали 70 миллионов евро в год. Причём Бруну лично знает человека, который устроил Роналду в «Аль-Наср». Португальская компания могла заработать денег в стране песка и нефти, но в итоге Бруну оказался патриотом МЮ . Кто бы мог подумать, что именно плеймейкер из «Спортинга» окажется настолько важным новичком «красных дьяволов»? Фернандеш попал в свою команду, осталось только дождаться мощного наставника и стройной игры в защите.

100 миллионов евро за Бернарду из «Манчестер Сити»

У шейхов из Манчестера столько денег, что могут потерять Бернарду и Де Брюйне, но останутся футболисты, которые выручат Гвардиолу на поле. Например, у Холанда 91 гол и 15 ассистов в 100 поединках за «горожан». И норвежец намного моложе, чем Силва. Португалец не раз подумывал об уходе из «Манчестер Сити». Его жене нравится Барселона, но у одноименного клуба нет денег. Бернарду не будет в Испании, но он может оказаться в Саудовской Аравии. К нему прицепились сильнее, чем ко многим в списке. Почти склонили к подписи под контрактом, ведь предложили 50 миллионов евро в год. Но Силве всего тридцать лет. Он выиграл 18 трофеев с «Манчестер Сити» и хочет остаться в команде. Зато интерес из Саудовской Аравии помогает подписывать новые контракты в Европе. Год назад португалец получил надбавку, 18,2 миллиона евро зарплаты.

100 миллионов евро за Эдера Милитао из «Реала»

С одной стороны, охотно верим, что агент Милитао мог соврать о приглашении Эдера в Саудовскую Аравию за 100 миллионов евро. С другой, у «Реала» столько журналистов, которые лично общаются с Пересом, что подобная информация зачастую чистая правда. Шейхи видят, что у многих клубов местной лиги слабые звенья — вратари и защитники. Не у всех есть Кулибали, как у «Аль-Хиляля». Поэтому следующая серия закупок может быть связана именно с оборонцами. Эдер Милитао, если Алаба здоров, не является основным в «Реале». Также помним историю с Йоро. Юного француза перехватил МЮ , но Анчелотти дал добро на трансфер. Эдер понимает свой статус, может уехать. Но пока Перес отказался, ведь бывший капитан «Реала» Начо уже в Саудовской Аравии, а Ляпорта в «Реал» пока не приняли, хотя он не прочь вернуться в Европу.

60 миллионов евро за Эдерсона из «Манчестер Сити»

В «Манчестер Сити» мечтают продлить контракт с Де Брюйне, чтобы выставить специальный ценник для саудовских клубов – 100 миллионов фунтов. Вряд ли за бельгийца столько отвалят. Но за Эдерсона готовы были заплатить 60 миллионов евро. Большая стоимость за голкипера. Гвардиола прикидывал, кто заменит бразильца в основе. Думали, что доверятся Ортеге, если не заполучат звезду первой величины. Но Эдерсон решил остаться. Руководство «горожан» не хочет повторять за «Ливерпулем», который отдал многих своих легенд в Саудовскую Аравию. Похоже, футболисты наслышаны о несчастливой жизни весёлых бразильцев в стране строгих запретов. Эдерсон может уехать к шейхам позже, но этим летом «горожане» им отказали. В «Аль-Иттихад» перешёл серб Райкович.