Осимхен, Гюндоган и чемпион Европы. Известные игроки, которые могут осчастливить клубы АПЛ

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вчера, 22:35

Трансферное безумие на своём пике.

Виктор Осимхен, форвард, «Наполи»

Нигерийский проповедник, который больше похож на шамана, призвал Осимхена не переходить в «Челси». Не знаем, сколько футболок «Арсенала» обещал старцу Артета, но Виктор может отказать любимому клубу АПЛ . А вот переезд в Лондон возможен, ведь нападающий попросил «Наполи» отпустить его в новую команду. Поскольку Тоуни, которого «канониры» тоже рассматривали, рванет в Саудовскую Аравию за огромной зарплатой, то есть шанс на трансфер Осимхена в «Арсенал». Интересная сделка. Хаверц будет забивать голы, даже если окажется одним из атакующих хавбеков. А вот на острие во многих ключевых матчах Артете не хватало прирожденного форварда.

Илкай Гюндоган, хавбек, «Барселона»

Каталонцы поступили с Гюндоганом некрасиво. Ветеран был полезен команде, но пришел новый тренер Флик и решил подсобить Лапорте. Президенту «Барселоны» не нравятся зарплаты звезд. Левандовского нельзя выгнать, ведь нет готовой замены. Де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», на это у него 37,5 миллионов евро в год причин. Даже в АПЛ голландцу никто похожую зарплату не предложит. Значит, жертвуют Гюндоганом. Илкай позвонил Гвардиоле, который на личном примере убедился, как в «Барселоне» относятся к ветеранам. Капитан «Манчестер Сити» может вернуться в знакомый клуб, если готов на сокращение игровой практики.

Микель Мерино, хавбек, «Реал Сосьедад»

У испанцев высокое качество жизни. Никуда не спешат, нет культа работы, как в Японии. Солнце, большая вода, вкусная качественная еда. Сборная по футболу – чемпионы Европы. Испанские футболисты отказываются покидать родные места. Субименди отказался покинуть Сан-Себастьян ради Ливерпуля. А вот Мерино хочет поработать с Микелем Артетой. Для этого променяет уютный город, где сейчас живет Захарян, на огромный дождливый Лондон. Артету спросили на днях, нравится ли ему Микель. Тренер сначала подумал, что его спрашивают о любви к себе, но потом уточнили – речь о потенциальном новичке. Говорят, Мерино согласился.

Федерико Кьеза, вингер, «Ювентус»

Мотта столько раз подчеркивал, что Кьеза не входит в планы туринского гранда, что даже неловко. Неужели Аньелли не смог тактичнее попрощаться с Федерико? Сейчас говорят об обмене с «Наполи». Конте отдаст знакомому клубу Распадори, а Кьеза попробует усилить игру южан. Неплохой вариант, но если сделка сорвется, то следующими в списке станут клубы из АПЛ . У них есть деньги, чтобы позволить себе контракт Федерико. К сожалению, дела у Кьезы в последнее время в футболе идут плохо. Хотя женился, медовый месяц только в личной жизни. Хочется, чтобы талантливый сын знаменитого отца нашел своего тренера и органичную команду. Может, перебраться в АПЛ ?

Жоау Феликс, плеймейкер, «Атлетико»

Португалец вряд ли усилит «Челси», где уже играл. А вот если Унаи Эмери убедит Феликса, то может выжать из него максимум в составе «Астон Виллы». Клуб из Бирмингема ждёт дебют в Лиге чемпионов. Команде нужны высококлассные футболисты во всех линиях. И хотя у Феликса есть одна беда – мягко говоря, не самый умный парень, Эмери каждый день звонит португальцу и убеждает, что у него под крылом тот заиграет во взрослый футбол. «Барселона» не выжала из таланта максимум, но у «Астон Виллы» другой футбол. Как только Феликс найдет команду, где впишется органично в структуру игры – сможет себя показать. Из него можно сделать Коутиньо, если соберется.

Кингсли Коман, вингер, «Бавария»

Француз прервал свою великую серию из чемпионств в составе ПСЖ , «Ювентуса» и «Баварии». Хаби Алонсо рассчитывает снова выиграть Бундеслигу с «Байером», а новый тренер клуба из Мюнхена не видит Комана в основе. У Компани есть варианты в атаке, а Кингсли часто подвержен травмам. Но многие видные клубы АПЛ рассматривают вариант с подписанием «фартового» футболиста. Речь о вице-чемпионе мира. Футболисту 28 лет. Если договориться об аренде, то это хорошая сделка для многих клубов из АПЛ . Полноценный трансфер не кажется таким удачным развитием событий, но Коман сильнее, чем принято считать. Для ротации это точно не худший вариант.

Адриен Рабьо, хавбек, без клуба

Рабьо не продлил контракт с «Ювентусом», но не сумел мгновенно найти себе новый клуб. Все наслышаны о характере француза, его маме – представляет интересы сына, и о финансовых запросах Адриена. Поскольку придет в новую команду свободным агентом, то попросит надбавку и длительный контракт. Но это футболист сборной Франции, которому всего 29 лет. Хочет в клуб, где будет одним из лидеров. Адриен хорош, но пока сложно назвать команду АПЛ , где он идеально впишется. Можно доиграться до «Тоттенхэма», но если позовут в «Милан», то Рабьо может отказаться от переезда из Италии в Англию. Но точно входит в списки скаутов британских клубов.

Гиорги Мамардашвили, голкипер, «Валенсия»

Год назад Гиорги отказался от перехода в «Баварию». С агентом поняли, что в Мюнхене легендарный Нойер не отдаст место в основе. Мамардашвили подтверждал, что после успешного Евро-2024 хочет покинуть «Валенсию». Также молодой грузин подчеркивал, что хочет в команду, где будет играть. «Ливерпуль» придумал хитрую схему. Пока Алиссон не уехал в Саудовскую Аравию, Гиорги отправится в аренду в «Борнмут», чтобы освоиться в АПЛ . Похоже, как и в случае с Мерино, трансфер близок к завершению. Проблема лишь в боссах «Валенсии», которые не умеют вести футбольный бизнес. Но если не сорвут сделку, то «Ливерпулю» повезет.