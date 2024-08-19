Осимхен, Гюндоган и чемпион Европы. Известные игроки, которые могут осчастливить клубы АПЛ

Трансферное безумие на своём пике.
Виктор Осимхен, форвард, «Наполи»
Нигерийский проповедник, который больше похож на шамана, призвал Осимхена не переходить в «Челси». Не знаем, сколько футболок «Арсенала» обещал старцу Артета, но Виктор может отказать любимому клубу АПЛ. А вот переезд в Лондон возможен, ведь нападающий попросил «Наполи» отпустить его в новую команду. Поскольку Тоуни, которого «канониры» тоже рассматривали, рванет в Саудовскую Аравию за огромной зарплатой, то есть шанс на трансфер Осимхена в «Арсенал». Интересная сделка. Хаверц будет забивать голы, даже если окажется одним из атакующих хавбеков. А вот на острие во многих ключевых матчах Артете не хватало прирожденного форварда.
Илкай Гюндоган, хавбек, «Барселона»
Каталонцы поступили с Гюндоганом некрасиво. Ветеран был полезен команде, но пришел новый тренер Флик и решил подсобить Лапорте. Президенту «Барселоны» не нравятся зарплаты звезд. Левандовского нельзя выгнать, ведь нет готовой замены. Де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», на это у него 37,5 миллионов евро в год причин. Даже в АПЛ голландцу никто похожую зарплату не предложит. Значит, жертвуют Гюндоганом. Илкай позвонил Гвардиоле, который на личном примере убедился, как в «Барселоне» относятся к ветеранам. Капитан «Манчестер Сити» может вернуться в знакомый клуб, если готов на сокращение игровой практики.
Микель Мерино, хавбек, «Реал Сосьедад»
У испанцев высокое качество жизни. Никуда не спешат, нет культа работы, как в Японии. Солнце, большая вода, вкусная качественная еда. Сборная по футболу – чемпионы Европы. Испанские футболисты отказываются покидать родные места. Субименди отказался покинуть Сан-Себастьян ради Ливерпуля. А вот Мерино хочет поработать с Микелем Артетой. Для этого променяет уютный город, где сейчас живет Захарян, на огромный дождливый Лондон. Артету спросили на днях, нравится ли ему Микель. Тренер сначала подумал, что его спрашивают о любви к себе, но потом уточнили – речь о потенциальном новичке. Говорят, Мерино согласился.
Федерико Кьеза, вингер, «Ювентус»
Мотта столько раз подчеркивал, что Кьеза не входит в планы туринского гранда, что даже неловко. Неужели Аньелли не смог тактичнее попрощаться с Федерико? Сейчас говорят об обмене с «Наполи». Конте отдаст знакомому клубу Распадори, а Кьеза попробует усилить игру южан. Неплохой вариант, но если сделка сорвется, то следующими в списке станут клубы из АПЛ. У них есть деньги, чтобы позволить себе контракт Федерико. К сожалению, дела у Кьезы в последнее время в футболе идут плохо. Хотя женился, медовый месяц только в личной жизни. Хочется, чтобы талантливый сын знаменитого отца нашел своего тренера и органичную команду. Может, перебраться в АПЛ?
Жоау Феликс, плеймейкер, «Атлетико»
Португалец вряд ли усилит «Челси», где уже играл. А вот если Унаи Эмери убедит Феликса, то может выжать из него максимум в составе «Астон Виллы». Клуб из Бирмингема ждёт дебют в Лиге чемпионов. Команде нужны высококлассные футболисты во всех линиях. И хотя у Феликса есть одна беда – мягко говоря, не самый умный парень, Эмери каждый день звонит португальцу и убеждает, что у него под крылом тот заиграет во взрослый футбол. «Барселона» не выжала из таланта максимум, но у «Астон Виллы» другой футбол. Как только Феликс найдет команду, где впишется органично в структуру игры – сможет себя показать. Из него можно сделать Коутиньо, если соберется.
Кингсли Коман, вингер, «Бавария»
Француз прервал свою великую серию из чемпионств в составе ПСЖ, «Ювентуса» и «Баварии». Хаби Алонсо рассчитывает снова выиграть Бундеслигу с «Байером», а новый тренер клуба из Мюнхена не видит Комана в основе. У Компани есть варианты в атаке, а Кингсли часто подвержен травмам. Но многие видные клубы АПЛ рассматривают вариант с подписанием «фартового» футболиста. Речь о вице-чемпионе мира. Футболисту 28 лет. Если договориться об аренде, то это хорошая сделка для многих клубов из АПЛ. Полноценный трансфер не кажется таким удачным развитием событий, но Коман сильнее, чем принято считать. Для ротации это точно не худший вариант.
Адриен Рабьо, хавбек, без клуба
Рабьо не продлил контракт с «Ювентусом», но не сумел мгновенно найти себе новый клуб. Все наслышаны о характере француза, его маме – представляет интересы сына, и о финансовых запросах Адриена. Поскольку придет в новую команду свободным агентом, то попросит надбавку и длительный контракт. Но это футболист сборной Франции, которому всего 29 лет. Хочет в клуб, где будет одним из лидеров. Адриен хорош, но пока сложно назвать команду АПЛ, где он идеально впишется. Можно доиграться до «Тоттенхэма», но если позовут в «Милан», то Рабьо может отказаться от переезда из Италии в Англию. Но точно входит в списки скаутов британских клубов.
Гиорги Мамардашвили, голкипер, «Валенсия»
Год назад Гиорги отказался от перехода в «Баварию». С агентом поняли, что в Мюнхене легендарный Нойер не отдаст место в основе. Мамардашвили подтверждал, что после успешного Евро-2024 хочет покинуть «Валенсию». Также молодой грузин подчеркивал, что хочет в команду, где будет играть. «Ливерпуль» придумал хитрую схему. Пока Алиссон не уехал в Саудовскую Аравию, Гиорги отправится в аренду в «Борнмут», чтобы освоиться в АПЛ. Похоже, как и в случае с Мерино, трансфер близок к завершению. Проблема лишь в боссах «Валенсии», которые не умеют вести футбольный бизнес. Но если не сорвут сделку, то «Ливерпулю» повезет.
Трансферное окно захлопнут через полторы недели 30 августа. А пока полноценная жара, нужен свежий воздух подписаний. У «Челси» добрый десяток футболистов, с которыми нужно расстаться. Но не все они с отлученным Стерлингом во главе будут усилением новых клубов. А вот футболисты извне могут добавить изюминки в АПЛ. Пока есть очевидные слабые места, как с «девяткой» у «Арсенала», или с «шестеркой» у «Ливерпуля», то ведут торги. Не во всех случаях убедят футболистов, их нынешние клубы и агентов, но спортивные директора работают, чтобы тренеры получили правильные сочетания во всех линиях.