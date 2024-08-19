«Фулхэм» проявляет интерес к защитнику сборной Дании

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вчера, 15:40

«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения защитника «Кристал Пэлас» и сборной Дании . Игрок уже давно входит в сферу интересов «дачников». «Фулхэм» делал официальное предложение по Андерсену в размере 30 миллионов фунтов стерлингов, «Кристал Пэлас» дал понять, что готов отпустить датчанина только за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 28-летний центральный защитник перешёл в «Кристал Пэлас» из «Лиона» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне Андерсен сыграл 40 матчей в АПЛ и Кубке Англии, отметился двумя голами, тремя ассистами и получил восемь жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Андерсен уже выступал за «Фулхэм» в сезоне 2020/2021 на правах аренды.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб возобновил переговоры по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту МакТоминэю.