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Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии перейдёт в «Вильярреал»

вчера, 16:30

«Вильярреал» договорился о подписании нападающего «Базеля» Тьемо Барри за 15 миллионов евро. Сейчас согласовываются последние детали сделки, которая, как ожидается, будет завершена на этой неделе.

Барри выступает за «Базель» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл 4 матча в чемпионате и Кубке Швейцарии, в которых забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает француза в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» проявляет интерес к защитнику «Барселоны».

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Alex_67
Alex_67
вчера в 16:52
Нормальное развитие карьеры
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