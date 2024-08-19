Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии перейдёт в «Вильярреал»

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вчера, 16:30

«Вильярреал» договорился о подписании нападающего «Базеля» за 15 миллионов евро. Сейчас согласовываются последние детали сделки, которая, как ожидается, будет завершена на этой неделе.

Барри выступает за «Базель» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл 4 матча в чемпионате и Кубке Швейцарии, в которых забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает француза в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» проявляет интерес к защитнику «Барселоны».