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«Ред Булл Зальцбург» подписал хавбека «Ливерпуля»

вчера, 13:35

Хавбек «Ливерпуля» Бобби Кларк присоединился к клубу «Ред Булл Зальцбург».

Стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.

«Ред Булл Зальцбург» подписал хавбека «Ливерпуля»

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:52
Потому что рыночная стоимость является оценочной, субъективной. А есть цена, по которой клуб готов расстаться с футболистом. Второй клуб, который хочет купить футболиста либо соглашается на сделку, либо ведет переговоры по снижению стоимости. Но последнее слово конечно за продавцом.

К тому же рыночная стоимость складывается из уровня игры футболиста. А реальная стоимость включает в себя гораздо больше критериев, таких как длительность контракта, ликвидность футболиста на рынке, возраст, закрывает ли он потребность по позиции, и потенциальный рост уровня.
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:54
Наверное думают потом за 40 продадут! А так конечно удивительная сделка
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:04
Не стоит он таких денег
Вещий
Вещий
вчера в 13:58
А че так в 12 раз переплатили да еще и за 19 летнего.
Гость
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