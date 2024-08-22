«Ред Булл Зальцбург» подписал хавбека «Ливерпуля»

Хавбек «Ливерпуля» Бобби Кларк присоединился к клубу «Ред Булл Зальцбург».
Стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.
Хавбек «Ливерпуля» Бобби Кларк присоединился к клубу «Ред Булл Зальцбург».
Стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов.
К тому же рыночная стоимость складывается из уровня игры футболиста. А реальная стоимость включает в себя гораздо больше критериев, таких как длительность контракта, ликвидность футболиста на рынке, возраст, закрывает ли он потребность по позиции, и потенциальный рост уровня.
К тому же рыночная стоимость складывается из уровня игры футболиста. А реальная стоимость включает в себя гораздо больше критериев, таких как длительность контракта, ликвидность футболиста на рынке, возраст, закрывает ли он потребность по позиции, и потенциальный рост уровня.