Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся в «Челси».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 7 лет. В сезоне 2022/23 португалец выступал за «синих» в рамках аренды.
Стоимость трансфера оценивается в 50+5 миллионов евро.
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся в «Челси».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 7 лет. В сезоне 2022/23 португалец выступал за «синих» в рамках аренды.
Стоимость трансфера оценивается в 50+5 миллионов евро.
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
Не совсем понимаю его решения.
Когда уже его уберут?
Не совсем понимаю его решения.
Когда уже его уберут?