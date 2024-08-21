Жоау Феликс вернулся в «Челси»

1724244854

вчера, 15:54

Нападающий «Атлетико» вернулся в «Челси».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 7 лет. В сезоне 2022/23 португалец выступал за «синих» в рамках аренды.

Стоимость трансфера оценивается в 50+5 миллионов евро.