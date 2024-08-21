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Жоау Феликс вернулся в «Челси»

вчера, 15:54

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся в «Челси».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 7 лет. В сезоне 2022/23 португалец выступал за «синих» в рамках аренды.

Стоимость трансфера оценивается в 50+5 миллионов евро.

Жоау Феликс вернулся в «Челси»

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:13
50+5 да же дорого за него, но времена шас такие нулевые игроки стоят такие большие деньги, 2011 году за эти деньги могли купить супер форварда.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:16
У Феликса с Симеоне давно личные тёрки были
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:15
Лучше пусть он играет, чем Мудрик…
Добро пожаловать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:00
Симеоне что, отпусти его?
Не совсем понимаю его решения.
Когда уже его уберут?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:50
В каждой команде на хорошем счету, в каждой команде признается важным и полезным игроком, и почему-то бегает по арендам.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:35
Он точно сильнее Мудрика
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:23
Пока парень не оправдывает выданные ему авансы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:23
Зачем?
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